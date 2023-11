Volley, Vigo Albenga non riesce nell’impresa: vince la capolista Florens

Albenga. Non riesce nell’impresa la Vigo Albenga, la Pallavolo Florens si impone 3 a 1 e lascia un po’ di amaro in bocca per quello visto sul campo.

Un buon primo set che però viene vinto dalla squadra lombarda, nel secondo arriva la risposta di Vernetti e compagne ma la forza della capolista si vede nei due parziali successivi che chiudono di fatto la gara.

“Tre set su quattro sono stati di livello elevato – commenta coach Mario Barigione – ci sono arrivati i complimenti degli avversari, abituati a determinati palcoscenici nazionali, che non possono che farci piacere. Penso che attaccando meglio nel quarto set un punto si sarebbe potuto portare a casa, c’è da migliorare sull’aspetto mentale ed essere più determinati nei fondamentali di battuta e attacco. Una buona prova globale ma che comunque ci lascia qualche rimpianto, come già detto dobbiamo ancora alzare l’asticella in settimana per ritrovarcelo nelle gare”.

PALLAVOLO FLORENS – VIGO ALBENGA 3-1 (25-17 / 21-25 / 25-16 / 25-12)