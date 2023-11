Finale Ligure. Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne e in occasione della seconda inaugurazione avvenuta questa mattina a Finale Ligure, con le panchine donate dal Comune e trasformate in “panchine” rosse all’insegna dello slogan “L’amore non si tocca”, è tornato a parlare il papà di Janira d’Amato, la ragazza pietrese vittima di femminicidio il 7 aprile 2017.

A lei sono state dedicate panchine rosse e altre iniziative che si sono svolte in questi anni nel ponente savonese, ma oggi, anche dopo i recenti fatti di cronaca e il terribile delitto di Giulia Cecchettin, il padre della giovane pietrese ha voluto far sentire la sua presenza lanciando ancora un messaggio forte e chiaro rispetto alla necessaria e indispensabile sensibilizzazione su un tema che rimane ancora, purtroppo, quanto mai attuale: “L’educazione e la prevenzione partono dalle scuole ed è sicuramente significativo vedere come i ragazzi siano parte attiva” ha sottolineato Rossano d’Amato rivolgendosi agli studenti dell’Ipsia e del Polo scolastico finalese.

“Per questo, queste due inaugurazioni a Finale Ligure rappresentano un segnale importante e una testimonianza diretta di attenzione al problema, che vede, appunto, i giovani protagonisti in prima persona”.

“Tuttavia, non basta, serve forza e determinazione nel sostenere e supportare la loro formazione e il loro impegno a livello sociale per abbattere il drammatico fenomeno del femminicidio”.

“Bisogna tradurre le parole in fatti e atti concreti nella vita quotidiana. Credo che l’azione culturale debba partire fin dalle elementari, una educazione civica che possa fornire una impronta stabile alle nuove generazioni fin dai primi anni scolastici” conclude.