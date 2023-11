Varazze, la richiesta dei cittadini: “Creare nuovi servizi igienici, quelli di via Nocelli sono stati chiusi”

Varazze. “Che si fa dei bagni pubblici chiusi sotto il parco di via Carattino?” Se lo chiedono alcuni varazzini che mandano a IVG anche la foto di una persona che utilizza quei giardinetti, dove ci sono i giochi per i più piccoli, come bagno a cielo aperto per il bambino che tiene in braccio.

“Un gesto incivile usare le aiuole come servizi igienici e non è un caso isolato vedere queste scene. Però ci vorrebbero più bagni, – aggiungono. – Quelli che c’erano, sotto al parco, sono chiusi da tempo e a Varazze mancano, in generale. Pensiamo alla bottiglietta per pulire dove sporcano i cani, e la gente, invece, non sa dove andare”.

La proposta di usare la bottiglietta d’acqua per i cani è stata lanciata qualche settimana fa dalla minoranza consiliare. E c’è chi prende proprio spunto da questa ipotesi per evidenziare che “sarebbe meglio pensare prima a creare più bagni per le persone”.

Così facciamo un giro. Andiamo a vedere. Eccoli: i servizi pubblici a Varazze ci sono, si trovano in piazza Dante e anche nel Mercato Civico. Poi torniamo in via Carattino, o meglio, in via Nocelli, dove sono stati chiusi.

“È chiaro che il fatto che i bagni sotto ai giardini oggi siano inutilizzabili, non autorizza le persone a improvvisarne di nuovi più o meno sotto gli occhi di tutti, in un parco giochi o in mezzo alla strada, – continuano e sottolineano i varazzini, – però bisognerebbe farne di nuovi”.

Ma che ne sarà di questa struttura che li ospitiava, tra via Carlo Nocelli e il parco giochi? Dal Comune ci spiegano che la chiusura risale ad anni fa ed è stata dettata da motivi funzionali. Presto diventerá uno spazio dove le attività commerciali della zona conferiranno i rifiuti. Un’isola ecologica, insomma. I bagni pubblici, invece, si trovano in piazza Dante e nel Mercato Civico.