Tutto pronto per la Savona Half Marathon e la 10 km: boom di partecipanti e tante novità, in programma anche un convegno

Savona. Tutto pronto per la 9° edizione della Savona Half Marathon International che si terrà domenica 26 novembre. Diverse le novità introdotte quest’anno: un nuovo percorso, la Family Run anticipata a sabato pomeriggio, un convegno sulla violenza sulle donne. Per questa edizione ci sarà anche Osvaldo, la mascotte della manifestazione. A chiusura della giornata di sabato in piazza Sisto ci sarà lo spettacolo delle fontane danzanti e in via Manzoni sia sabato che domenica zona dedicata allo street food.

Partenza (alle 9.30) e arrivo in via Paleocapa sia per la mezza maratona che per le gare di 10 chilometri (quella competitiva sarà la seconda prova del Campionato Provinciale Fidal). Il percorso di gara della 21 km, con una novità rispetto agli anni scorsi, si sviluppa nella prima parte verso Albissola Marina ed Albisola Superiore, per poi affrontare un lungo tratto di lungomare passando per Savona (dove invece si ferma la 10) fino a raggiungere Vado Ligure, da dove si ritorna verso il capoluogo. In programma anche la Family Run, una camminata di circa 4 km nelle vie di Savona in programma nel pomeriggio di sabato, con il via alle 15:30 da Piazza Sisto IV, dove sarà posizionato anche l’arrivo.

Nell’ambito di questa manifestazione è in programma anche un convegno sulla violenza sulle donne. Saranno trattati diversi temi: le donne nello sport, impresa e comunicazione. In ognuno dei tavoli ci saranno professionisti esperti con titoli ed esperienze personali da raccontare. L’organizzatore Enzo Grenno, presidente di Chicchi di Riso Onlus, ha evidenziato la partecipazione di diversi attori del territorio: “Tante persone collaborano a rendere possibile questa manifestazione sportiva. Come dati, rispetto allo scorso anno siamo sopra la media di circa il 60% per le Ten e il 30% sulla Half, numeri che non ci saremmo mai aspettati. Tra le novità l’integrazione allo sport di un convegno diventato mastodontico sulla violenza sulle donne, il fiore all’occhiello di questa manifestazione. Come nona edizione non ci possiamo lamentare”.

L’assessore Francesco Rossello commenta: “Per organizzare un evento così bisogna lavorare tutto l’anno e per il 2023 abbiamo coinvolto, oltre a Vado, anche i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. La mezza maratona va oltre al suo significato sportivo, leghiamo lo sport ai suoi valori affrontando il tema della violenza delle donne, che purtroppo è all’ordine del giorno”. L’assessore Gabriella Branca aggiunge: “Abbiamo dato il nostro supporto per le iniziative collaterali. Questi sono giorni difficili, il fatto di Giulia Cecchettin però rappresenta una svolta, anziché il minuto di silenzio vogliamo fare rumore. Non è possibile che questo stillicidio continui, nella nostra società c’è qualcosa di molto sbagliato e non abbiamo coltivato a sufficienza il rispetto dell’altro”. Il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini: “Le famiglie devono riappropriarsi del proprio ruolo e seguire i ragazzi. Le manifestazioni e lo sport tolgono i ragazzi dalla strada e insegnano valori, le amministrazioni devono far sì che bisogna fare qualcosa a livello sociale e sportivo”.

Il commissario capo dellla questura di Savona Daniela Spaccini aggiunge: “Noi abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa nella consapevolezza di far parte di una grande squadra e abbiamo avuto modo di conoscere persone che mettono a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze per restituirlo alla comunità. Si corre si va veloci, ma ci si ferma anche per riflettere su temi importanti“.

Il presidente del Coni Roberto Pizzorno conclude: “Lo sport fa rete e l’Half Marathon è riuscita a mettere insieme tanti soggetti e a fare turismo. I numeri sono importanti e sono in crescita. Savona diventa per tre giorni la capitale dello sport dove all’interno è stato inserito un convegno”.

Questa mattina la presentazione della 9° edizione

I PRIMATI E I TOP RUNNER

I primati della gara (1h03’45” del ruandese John Hakizimana e 1h13’47” dell’etiope Addisalem Belay Tegegn e sulla 10 km 31’53” di Ghebrehanna Savio e 35’19” della russa Evgeniia Taubert) sono ad alto rischio considerando le presenze sia nella mezza maratona che nella 10km, che tra l’altro sarà valida come seconda prova del Campionato Provinciale Fidal.

Nella “Half” spicca la presenza degli etiopi del Runrace Team, in particolare di Jena Sintayehu Dinksa che quest’anno ha corso in 1h02’30” in Cina e in 1h02’59” a Ras Al Khaimah (UAE) e che è reduce dalla quinta piazza alla 15 km di Istanbul del 3 novembre in 45’31”. Con lui Geletu Dinku Chala e, fra le donne, Bedada Seble Geda e Balcha Aberash Girma. A sfidarli innanzitutto Ayyoub El Bir (Atl. Biotekna), vincitore due settimane fa della “Mezza di Torino” in 1h05’37” e l’azzurro Marouan Razine (Esercito) 1h 05’17” a Reggio Emilia. Poi l’attesissimo esordio sulla mezza di Francesco Breusa, atleta attualmente nel giro della nazionale con un PB sui 10.000 di 28’54”.

Presenti anche Mattia Galliano (Asd Roata Chiusani) terzo lo scorso anno e la coppia della Podistica Valle Varaita formata da Simone Peyracchia e Manuel Solavaggione. Fra le donne fari puntati sulla francese Kristin Colard con un personale di 1h14’.

La presentazione dei “top runner” si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle ore 17,00 in Piazza Sisto IV. Epicentro della corsa sarà, domenica 26, Via Paleocapa, da dove è previsto il via alle ore 9,30, iniziando dalla “Half” e proseguendo con la “Ten/10k”, sia nella versione ‘competitiva’ che in quella ‘non’. In programma anche la “Family Run”, sulla distanza di circa 4 km, aperta a tutti, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 25 per le vie del centro, con partenza da Piazza Sisto IV alle ore 15,30. Sempre sabato, Piazza Sisto IV sarà teatro di un grande show di acqua e fuoco che si terrà a partire dalle ore 21:00.

Iscrizioni ancora possibili fino alle 23:59 di giovedì su Runrace, Endu e presso Sporting Savona. Il costo è di 28 euro per la “Half” e 17 Euro per la “Ten/10k”. I pettorali eventualmente ancora disponibili, viste le premesse eventualità difficile, potranno essere acquistati sabato 25 ai tavoli della Segreteria in Piazza Sisto IV a 35 Euro. I pettorali potranno essere ritirati sabato dalle ore 10, 00 alle ore 18,00 e domenica dalle ore 7,15 alle ore 8,45. Premi per i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria.