Trionfo di Yama Arashi Judo Savona: è campione d’Italia nel sumo

Savona. Si sono conclusi i Campionati Italiani di Sumo a Porto San Giorgio. Per la Yama Arashi Judo Savona hanno partecipato Arianna Vettori, Greta Emma Petrillo e Giulia Meinardi.

Molte le medaglie raccolte in gara: Vettori vince sia l’assoluto che la gara Open (senza categorie di peso) e il premio come migliore atleta in gara; Petrillo conquista l’argento sia negli italiani giovanili che nei Campionati Assoluti, è quinta nella categoria open; Meinardi è argento negli Assoluti e quinta nell’open.

Nel campionati a squadre, la Yama Arashi Judo Savona batte 3 a 0 la squadra siciliana e si proclama Squadra Campione d’Italia.

In contemporanea a Follonica si è svolto il Campionato Italiano Master di judo, dove Roberto Mascherucci ha conquistato il bronzo e Sotto Corona Dino Walter è arrivato quinto. Inoltre è stato premiato Massimo Petrillo, secondo nella classifica delle tappe di gran prix Master 2023.

Un ringraziamento particolare da parte delle “ragazze del sumo” va a Gaia Robotti, compagna di squadra assente per motivi familiari e al loro sempre presente Maestro Armando Vettori.