Treni, Basso (PD): “Problemi di rete, interruzioni, furti di rame, guasti: il cdx incapace di gestire il trasporto ferroviario in Liguria”

Liguria. “Problemi di rete, interruzioni, furti di rame, guasti: da mesi la linea ferroviaria ligure subisce continui ritardi che non sono dovuti solo ai lavori al nodo ferroviario di Genova, ma sono la palese dimostrazione dell’incapacità nella gestione del trasporto ferroviario da parte della destra che governa in Liguria”. Così il senatore Pd e vicepresidente della commissione trasporti del Senato Lorenzo Basso.

“Continuano a parlare sempre e solo delle (stesse) grandi opere e infrastrutture per distogliere l’attenzione dalla loro incapacità di garantire la percorrenza quotidiana dei treni causando insopportabili disagi a studenti, lavoratori, turisti, costretti a viaggiare non sapendo se riusciranno ad arrivare in tempo a scuola o al lavoro o a tornare a casa prima di sera”.

“Inventano scuse, dichiarano che stanno facendo il possibile ma che non dipende da loro, però sono in grado di fermare un treno in ritardo e far scendere un Ministro in una fermata ad personam, usando un intero convoglio come un auto blu. La dimostrazione che quando vogliono i treni sanno come e quando muoverli”.