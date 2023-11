Temperature in picchiata nell’entroterra savonese: a Calizzano e Sassello il termometro segna -8 gradi

Provincia. Le correnti fredde settentrionali di estrazione artica che in queste ore stanno attraversando l’Italia si stanno facendo sentire anche nella nostra provincia.

Nell’entroterra savonese, in particolare, le temperature sono in picchiata, con i termometri di alcune località che sono arrivati a toccare il – 8 gradi, come a Calizzano (-8.4) e Sassello (-8.0). I dati Arpal registrati nelle ultime ore sul territorio valbormidese dall’Osservatorio Meteo Idrologico di Regione Liguria vanno in questa direzione: a Cairo Montenotte -6.2, Mallare -5.3, Dego è poco sotto allo zero, Roccavignale -1.8.

Diversa, naturalmente, la situazione sulla costa savonese, dove si registrano comunque temperature molto diverse da ponente a levante. A Pietra Ligure e Loano il termometro questa mattina segnava 13.4 gradi, mentre a Varazze 4.1 e Savona 7.8.

Per la giornata di domani, lunedì 27 novembre, sono attesi fenomeni sparsi sul settore centro-orientale, con fiocchi di neve oltre i 1200 metri sull’Appennino orientale.