Studenti savonesi alla scoperta del Santuario Pelagos in un incontro al Priamar

Savona. Meraviglie del mare. Molto partecipato l’evento dedicato alle scuole organizzato dal Comune di Savona e Menkab per coinvolgere i giovani studenti savonesi sulla cultura del mare che si è svolto ieri nella Sala della Sibilla nella Fortezza del Priamar. Un incontro dedicato al Santuario Pelagos: gli studenti hanno avuto così modo di fare un’esperienza “immersiva” tra i cetacei del Mar Ligure.

Sono stati anche presentati i progetti che Menkab porta avanti con l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, come il progetto CLIC sviluppato con INFN e Km3Net e il progetto ABIS dedicato internamente all’Isola di Bergeggi.

Savona infatti mantiene un forte legame con il mondo della biodiversità marina e, in questo contesto, si inserisce anche il Santuario dei mammiferi marini Pelagos, un’area specialmente protetta nata con lo scopo di tutelare i grandi animali del nostro mare. Dal predatore più grande del mondo all’animale più grande del Mediterraneo.

I ricercatori dell’Associazione Menkab hanno parlato dei cetacei presenti a poche miglia dalla costa di Savona in un foto racconto per far conoscere un mondo ancora poco svelato, rappresentato da meravigliose specie, ma anche costantemente minacciato e che per questo va tutelato e protetto.

Sono state proiettate immagini e video realizzati a bordo dell’imbarcazione Menkab all’interno dei progetti di ricerca dell’associazione con la collaborazione di diversi enti, università e altre realtà.