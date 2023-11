Sondaggio del comitato “Insieme per Quiliano”: “Ecco le criticità segnalate e le richieste dei cittadini”

Quiliano. A seguito della giornata trascorsa da alcuni rappresentanti a confronto con i cittadini di Valleggia, nel gazebo allestito sabato 18 in Piazza della Chiesa, il Comitato “Insieme per Quiliano” si è riunito per analizzare i risultati del sondaggio tra gli intervenuti, che hanno compilato un modulo indicando ciascuno tre argomenti prioritari per il futuro di Quiliano.

“Gli intervistati, – hanno spiegato dal Comitato, – sono scesi nello specifico ed hanno fornito risposte chiare ed inequivocabili. Le maggiori proteste si sono concentrate sulla chiusura della casa di riposo di Valleggia, nell’assoluto silenzio e nell’indifferenza dell’Amministrazione Comunale. Con altrettanta enfasi sono state evidenziate le carenze dei servizi pubblici, con al primo posto l’assenza di un Postamat, per il quale l’amministrazione comunale non è stata in grado di trovare una collocazione idonea, di concerto con le Poste”.

“Tutti gli altri servizi essenziali, sono ritenuti insufficienti, con particolare attenzione alla scarsità di frequenza di passaggio dei bus. Altro tema molto sentito è la situazione delle strade cittadine e di collegamento delle varie località e frazioni; infatti, soprattutto il manto stradale è in condizioni pessime, con buche e asfalto rotto in più punti. Le cunette non vengono ripulite a dovere con la conseguenza che, in caso di pioggia, la carreggiata viene invasa dall’acqua”.

“Altre preoccupazioni riguardano nell’ordine: le opere a terra del rigassificatore, la scarsa sicurezza emersa con gli eventi criminosi di cui sono stati vittime numerosi privati la scorsa estate, la scarsa illuminazione delle strade di collegamento e dei nuclei urbani, la scarsa manutenzione delle aree verdi e delle aree per i bambini, la mancanza di manifestazioni, a parte qualche sagra, in grado di attrarre persone dall’esterno e l’assenza di un gattile comunale. In generale, è stata denunciata la percezione di una distanza dell’attuale Amministrazione dalle esigenze e dalle necessità quotidiane della popolazione, cosa ritenuta grave in una realtà non certo metropolitana”, ha aggiunto ancora.

“Le persone che si sono trattenute a colloquiare hanno poi evidenziato la situazione della ex Società di Mutuo Soccorso ‘Aurora’, chiusa da tempo, e si chiedono quale fosse il progetto dell’Amministrazione quando ha investito risorse pubbliche per l’acquisto, in considerazione del fatto che il ripristino sembra necessitare di costi abnormi”, hanno concluso da “Insieme per Quiliano”.

Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 25 novembre in Piazza Caduti Partigiani a Quiliano, dalle 9,30 alle 16 per ascoltare i cittadini del Capoluogo.