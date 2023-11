Sliding door Veloce, il campionato non scappa. Ghione: “Quasi perfetti, ma i momenti negativi dicono che non sarà semplice”

Savona. La partita contro il Dego era di cruciale importanza per le sorti della Veloce, anche se non decisiva. Perdere avrebbe significato andare a -5 dai valligiani con una partita in più all’attivo. Rischio di un potenziale -8. Ora la situazione è in parte ribaltata con la squadra di Ghione prima in classifica (10 punti) e con il Dego dietro di una lunghezza che adesso non dovrà fallire quando i granata riposeranno per effettuare il controsorpasso.

Massimiliano Ghione commenta così la vittoria per 2 a 0: “Era importante dimostrare che ci siamo. Ci sono ancora tante partite con possibilità di fare punti ma anche passi falsi. Abbiamo fatto una buona gara soffrendo il giusto”.

“L’unica cosa che conta – prosegue – è portare la Veloce dove le compete. Non sarà semplice, ci vorrà pazienza. Ci sono stati momenti negativi, legati soprattutto ai risultati. I bambini del settore giovanile ci seguono sempre, al nostro livello non ha senso avere le prime squadre se non si fidelizzano e non si dà prospettiva ai giovani. Tornando al match devo fare un plauso ai ragazzi, hanno disputato una partita quasi perfetta“.

“È naturale che quando si affrontano squadre titolate si dà qualcosa in più – conclude Ghione -. La Veloce ha qualcosa in più come nome e blasone, ma siamo in Seconda Categoria e quindi dobbiamo calarci al meglio in questa realtà. Dobbiamo lavorare su tutto. Siamo al contempo bravi e carenti in tante cose”.