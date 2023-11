Servizio Civile, Nicola Orlandi e Carlotta Borrazzo candidati per la rappresentanza ligure degli operatori

Liguria. Nicola Orlandi, operatore di servizio civile digitale presso il Comune di Luni, e Carlotta Borrazzo, operatrice di servizio civile universale presso il Comune di Genova, sono candidati a delegato regionale per la Regione Liguria alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli operatori di servizio civile universale.

Alle votazioni hanno diritto di partecipare tutti gli operatori volontari in servizio nel periodo compreso dal 14 settembre al 25 settembre 2023. Le votazioni avveranno dal’11 al 15 dicembre (orario di chiusura ore 15:00).

“Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante opportunità di crescita e formazione per noi giovani – ricordano – Se svolto al massimo dell’impegno con costanza e dedizione, può essere uno strumento per mettere in risalto le proprie capacità, così da essere visibili ad una platea amplia di possibili futuri datori di lavoro. Esso permette di operare in settori dove è importante avere la cultura del dono in termini di sensibilizzazione sociale. L’obbiettivo primario di tutti i progetti di servizio civile universale è l’abbattimento dell’ineguaglianza di e fra le nazioni al fine di rendere la nostra società sempre più inclusiva ed evitare forme di qualunque discriminazione. L’impegno che noi giovani riponiamo per la società ci permette di vivere un’esperienza edificante per la nostra vita e di mettere in campo misure e strumenti a sostegno di tutti i cittadini. Con l’aiuto e la vicinanza delle istituzioni cerchiamo di operare al massimo delle nostra capacità. Non ci fermiamo e andiamo avanti cercando di superare ogni ostacolo perché per noi è importante che i cittadini godano dei servizi offerti dai nostri singoli progetti”.

“Il logo della rappresentanza ligure riporta il simbolo del servizio civile universale e iconograficamente è composto dalla stella della Repubblica, i colori della bandiera italiana, il blu dell’Europa e l’abbraccio della della solidarietà e dell’aiuto reciproco attraverso cui costruire una società solidale e coesa nel rispetto dei principi ispiratori della norma istitutiva. Questo per noi giovani è la partenza per le nostra attività”.

“Invece di tre posti previsti per la nostra regione, abbiamo deciso di confrontarci e unire le nostre forze lavorando assieme. Stiamo già collaborando e vedendo di realizzare un unico programma condiviso sul quale operare al fine di meglio rappresentare i bisogni di ciascun operatore volontario fornendo loro il più amplio spazio di dialogo possibile. Stiamo unendo i programmi al fine di sfruttare il meglio delle idee di ciascuno di noi cercando così di ottenere risultati concreti. Sul sito del dipartimento, nella sezione elezioni e più precisamente nella sezione arrecante la dicitura: ‘Elenco dei candidati a delegato delle regioni, delle provincie autonome e dell’estero’ in ‘Liguria’ sono presenti i nostri programmi. Entrambi abbiamo riportato cosa secondo noi è bisognoso di essere migliorato e le nostre proposte per la loro realizzazione. Sempre sul sito, sono presenti i nostri contatti ai quali tutti i giovani volontari interessati possono scriverci per qualsiasi informazione”.

“Nei prossimi giorni programmeremo delle riunioni telematiche nelle quattro provincie liguri così da farci conoscere e diffondere le nostre idee. Il nostro lavoro dovrà essere volto a costituire una rete concreta di rappresentanza su tutto il territorio regionale al fine di meglio individuare le necessità che ogni frazione e ogni progetto richiamano. Noi ci siamo. Ci auguriamo che potranno partecipare e sostenerci con il voto il maggior numero di ragazze e ragazzi in servizio. Votare è un diritto ma anche la maggiore espressione di democrazia che possa esisterne nel nostro Paese e per questo invitiamo a partecipare alle elezioni”.