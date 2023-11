Servizi Ambientali, ritorno di Alessandro Vignola come amministratore delegato

Borghetto Santo Spirito. Cambio nel ruolo di amministratore delegato della Servizi Ambientali, la società che gestisce il depuratore di Borghetto Santo Spirito e il servizio idrico del ponente savonese: per i impegni professionali l’Ing. Giovanni Bollorino lascia il suo incarico dopo due anni di attività. Al suo posto, su indicazione del Comune di Loano e con il via libera dello stesso Consiglio di amministrazione, un ritorno per l’azienda partecipata, con la scelta dell’avvocato Alessandro Vignola.

Vignola ha svolto per anni la funzione di Ad del soggetto gestore del servizio idrico: prima alla stessa Servizi Ambientali e poi come amministratore delegato di Ponente Acque, gestendo la complicata fase di liquidazione della società in relazione all’aseguamento normativo-societario per la gestione del ciclo delle acque.

Una scelta, secondo quanto appreso, sostenuta in maniera unanime, anche in relazione ad una figura già esperta del settore e in grado di guidare una difficile fase di “governance”, in primis sul pacchetto di interventi ancora in itinere per il completamento della depurazione, con il potenziamento dell’impianto consortile di Borghetto, dall’altro l’attuale procedura di fusione della società in Acque Pubbliche Savonesi, nell’ambito degli accordi che erano stati sottoscritti tra i Comuni interessati e soci di riferimento.

Da parte del sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa: “Ringrazio l’Ing. Bollorino per il prezioso lavoro svolto alla Servizi Ambientali in un momento certamente delicato. La sua è stata una decisione personale e legata ai suoi impegni lavorativi. Per questo creo che nomina di Vignola, competente e con molta esperienza alle spalle, possa garantire piena continuità rispetto alle progettualità e azioni da mettere in atto nel comparto acqua e depurazione” ha concluso il primo cittadino.