Serie D: Albenga senza limiti, raggiunto il primo posto. Vado, ora è crisi

Nella quattordicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, entrambe le squadre savonesi erano impegnate in trasferta nel torinese. Il Vado proprio nel capoluogo Torino (Vinovo), sul campo del Chisola, in un’interessante scontro tra squadre di primo livello. L‘Albenga invece a Pinerolo.

Gli ingauni neopromossi ora sognano davvero ad occhi aperti. La squadra di Fossati infatti si impone per 0 a 2, indirizzando l’incontro già nel primo tempo grazie a una doppietta di Barranco (7° gol in campionato).

L’Albenga, alla quarta vittoria di fila, sale pertanto a 28 punti in classifica, agganciando l’Alcione Milano, sconfitto a Voghera (1-0).

Prosegue invece la crisi del Vado, particolarmente evidente lontano dal “Chittolina”. I rossoblu, ancora secco di gol per l’ottava gara su otto in trasferta, questa volta però tornano in Riviera senza punti. A decidere la sfida è stata infatti una rete messa a segno da Ponsat, attorno all’ora di gioco.

I rossoblu rimangono a 19 punti in graduatoria, a – 9 dalla vetta. Un campionato finora sicuramente deludente rispetto alle aspettative e alle potenzialità della squadra.

Pinerolo-Albenga 0-2 (26′, 45’+1 Barranco)

Pinerolo: Gilli, Amansour, Gerevini, Ozara, Ciletta, Tonini, Miglietta, Palladini, Bellucci, Ciliberto, Ceschin

A disp.: Cavalieri, Gaido, Bongani, De Letteriis, Aita, De Dominicis, Orlando, Andreetta, Pepe. All. Rignanese

Albenga: Facchetti, Boloca, Barranco, Esposito, Paglia, Jebbar, Venneri, Lixaxhiu, Masetti, Berretta, Nesci

A disp.: Romano, Colantonio, Castiglione, Mariani, Bonanni, Di Stefano, Policano, Anselmo, Quintero. All. Fossati

Arbitro: Zangara (Catanzaro). Assistenti: Monardo (Bergamo) e Monelli (Busto Arsizio)

Chisola-Vado 1-0 (62′ Ponsat)

Chisola: Montiglio, Nisci, Antolini, Rosano, Benedetto, Conrotto, Viano, Di Lernia, Rizq, La Marca, Ponsat

A disp.: Lancellotti, Degasso, De Fazio, Areco, Satta, Montenegro, Degrassi, Trimarchi, Suazo. All. Mezzano

Vado: Fresia, Codutti, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Donaggio, Capone, Padovan, Ferrieri, Peretti, Valagussa

A disp.: Romano, Cannistrà, Cenci, Costantino, Opoku, Mele, Fatnassi, Casazza, Spanu. All. Cottafava

Arbitro: Tedesco (Battipaglia). Assistenti: Annoni (Como) e Vora (Como)