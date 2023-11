Seconda Categoria ‘B’, Veloce a “Cavallo”: Dego capolista battuto al Levratto e primato conquistato

Risultato: Veloce 2-0 Dego (87’ Cavallo, 94’ Lamberti)

Termina 2-0 il match.

Al 94’ F. Briano, salito in area di rigore per tentare l’ultimo assalto su calcio piazzato, lascia la sua porta sguarnita favorendo Lamberti che, approfittando della situazione, deposita il pallone in rete: è 2-0 Veloce, esplode la gioia del pubblico granata!

Al 93’ anche Cavallo viene ammonito: si scaldano gli animi in campo.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

All’88’ entrambi i mister optano per operare una sostituzione: mister Brignone aumenta il peso offensivo dei suoi inserendo Gennarelli al posto di E. Briano, questo mentre Ghione si copre inserendo Lamberti per Vario.

All’87’ ecco la rete che sblocca la sfida. Grasso dopo un’ottima progressione vede Cavallo scappare sulla fascia e prova a servirlo riuscendoci grazie allo svarione di Gaggero: Briano scartato e pallone in rete, è 1-0 Veloce al Levratto!

All’85’ Grasso viene sanzionato a causa di un intervento duro ai danni di un avversario.

All’83’ Guastamacchia rileva Marchisio, ancora un cambio tra le file del Dego.

All’81’ Spriano cerca la porta fa ottima posizione, ma contrastato perde l’equilibrio con il pallone che termina alto.

Al 79’ Clemente perde le staffe venendo sanzionato con un cartellino giallo per reazione dal direttore di gara.

Al 75’ Vario dal limite dell’area cerca la rete del vantaggio, ma Briano risponde presente bloccando in due tempi.

Al 74’ Ferraro subentra a Baccino, ancora forze fresche in campo per la formazione ospite.

Al 69’ mister Brignone risponde inserendo Clemente al posto di I. Monticelli.

Al 68’ Pazmino rileva Zoppi, mister Ghione tenta di sbloccare la sfida con una sostituzione.

Al 59’ Cavallo cerca la porta direttamente da punizione, ma anche il suo tentativo non riscontra l’esito sperato.

Al 57’ Vassalli spende un fallo tattico venendo ammonito. Dalla punizione seguente scaturisce una buona azione che però E. Briano non riesce a finalizzare.

Al 53’ Zoppi cerca la porta direttamente da punizione non riuscendo però ad inquadrare lo specchio.

Al 49’ De Luca chiede il cambio dopo un intervento ruvido ai suoi danni: dentro Franceri al suo posto, il capitano della Veloce esce tra gli applausi.

Alle 15.33 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue sceso in campo per i primi 45’.

Termina 0-0 il primo tempo.

Al 43’ Spriano cerca la botta dalla distanza, ma il suo tentativo termina ampiamente fuori misura.

Al 33’ Cavallo sfiora di testa un ottimo suggerimento del compagno: cresce la pericolosità offensiva dei granata.

Al 29’ la Veloce prova a reagire dopo un inizio troppo rinunciatario non riuscendo però ad arrecare particolari grattacapi a F. Briano.

Al 22’ è ancora la squadra di mister Brignone a rendersi pericolosa, ma il tentativo termina ancora una volta fuori misura.

Al 18’ Astengo in tuffo mette in corner un’altra conclusione di marca biancoblù: Dego più propositivo in questa primissima fase del match.

Al 14’ anche Gaggero compie un intervento considerato punibile con il cartellino giallo dall’arbitro.

Al 12’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi: solo esterno della rete, ma cresce la pressione dei biancoblù.

Al 10’ Carpita viene ammonito a causa di un fallo compiuto in fase di ripiegamento.

Al 6’ il Dego usufruisce della prima chance del match, ma il tentativo termina sul fondo.

Alle 14.33 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Christopher Canino della sezione di Albenga.

Le formazioni

Veloce: Astengo, Morin, Carpita, Grasso, Vassalli, Siri, Cavallo, Calabrò, Vario, De Luca (C), Zoppi.

A disposizione: Castrovisi, Testori, Lamberti, Diarra, Pazmino, Venturi, Piccone, Franceri, Torrini.

Allenatore: Massimiliano Ghione.

Dego: F. Briano, E. Briano, Gaggero, Spriano, Vero, Russo, I. Monticelli (C), Baccino, Muca, Rebella, Marchisio.

A disposizione: Piccardi, Ognjanovic, M. Monticelli, Ferraro, Guastamacchia, Domeniconi, Gennarelli, Clemente, Bergia.

Allenatore: Massimiliano Brignone.

Presentazione

Savona. Nel pomeriggio odierno, presso il “Felice Levratto” di Zinola, Veloce e Dego si affrontano in occasione della quinta giornata del girone “B” di Seconda Categoria. I granata, dopo un inizio di campionato a rilento, puntano quest’oggi a riscattarsi rilanciando la propria candidatura alla vetta della classifica. Gli ospiti invece proveranno ad alimentare una partenza stagionale praticamente perfetta.