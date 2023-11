Savona, Scaramuzza: “Abbattere i pini in corso Tardy e Benech”. Parodi: “Intervento da 600mila euro, ora non abbiamo le risorse”

Savona. “Abbattete i pini in corso Tardy e Benech a Savona“. La richiesta relativa al tratto tra via Giusti e il Letimbro arriva dal consigliere comunale Maurizio Scaramuzza (Lega) durante il consiglio comunale di oggi pomeriggio.

“Gli alberi sono pericolanti – sottolinea ancora Scaramuzza -, l’asfalto del marciapiede e dei posti auto è rovinato ed è pericoloso, una signora l’altro giorno è caduta e si è rotta la spalla. I rami spesso cadono e coprono i semafori”

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha spiegato che il problema è all’attenzione dell’amministrazione “ed è intenzione fare questo intervento quando si troveranno le risorse“. Nel piano delle opere pubbliche del 2024 non è compreso, ma Parodi ha ricordato: “La variazione si può fare in corso d’anno. Il primo tratto era costato 291mila euro ma è più corto, abbiamo stimato che per il secondo tratto ne servirebbero quasi 600mila”.

L’obiettivo è mettere anche in questa zona gli aceri che si riescono a potare meglio e non creano problemi di stabilità.

Scaramuzza conclude: “Siete campioni del mondo di variazioni di bilancio. Nel 2024 si potrebbe fare, i cittadini sarebbero molto contenti di vedere una zona della città migliorata in maniera sostanziale”.