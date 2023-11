Savona, ritorna il Maggiordomo di Quartiere: il servizio in piazza del Popolo

Savona. A Savona ritorna il Maggiordono di Quartiere. Lo sportello si trova in piazza del Popolo, presso la polizia locale e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17 e sabato dalle 9 alle 12.

Il progetto, finanziato da Regione Liguria, è ripartito dopo un periodo di stop a inizio novembre. Il capofila del progetto è Agora di Genova, a Savona collaborano Progetto Città, Anteo Ceis e L’ancora. E’ rivolto alle persone fragili, ma non solo. Tra le attività ritiro ricette o medicinali, pagamenti di bollettini, informazioni su bandanti o babysitter, informazioni sulla vita del quartiere, aiuto nella quotidianità.

Da un punto di vista pratico, il servizio in città è svolto da due operatrici. Una è costantemente presente presso lo sportello di piazza del Popolo (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12), l’altra, invece, si muove sul territorio. Le ‘maggiordome’ savonesi saranno collegate sia ai servizi sociali sia al volontariato, proprio per creare una rete di più soggetti che sia in grado di dare risposte a urgenze, sbrigare commissioni, dispensare informazioni, dando priorità alle persone fragili, ma in generale cercando di abbracciare tutte le fasce d’età. L’intenzione è anche quella di far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento per dare risposte sui servizi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.

“E’ un progetto che si colloca su un versante molto importante – dice il sindaco Marco Russo – che è quello di avvicinare il più possibile i servizi ai bisogni e far sentire vicina l’amministrazione alle persone per vincere quel senso di solitudine che è così diffuso”. Il sindaco sottolinea anche che la scelta di portare lo sportello in piazza del Popolo “è l’ennesima dimostrazione della nostra linea che è quella di riempire i luoghi di contenuti, quindi di attività, di occasioni di relazioni e di incontro per non consentire che ci siano spazi sottratti alla socialità”.

Anche l’Assessore Riccardo Viaggi sottolinea come “lo sportello, che già collabora molto con i servizi sociali del Comune, sia stato spostato in piazza del Popolo per rivitalizzare un luogo della città che è molto centrale, dunque comodo, ma ha bisogno di avere tante attività diverse e questo è un modo per rivitalizzare questa piazza e darle una nuova funzione. Il Maggiordomo è un ottimo esempio di collaborazione tra enti che riesce a dare concretezza ai bisogni dei cittadini”.