Savona, per la Pediatria del San Paolo un carico di doni dal Rotary Club e RotarAct del distretto 2032

Savona. “Una giornata emozionante, che testimonia ancora una volta quanto il territorio sia sensibile e vicino al nostro lavoro per il bene dei piccoli pazienti”. Così il primario di Pediatria Alberto Gaiero descrive il momento di condivisione che ha visto protagonisti, questa mattina, il Rotary Club e il RotarAct del distretto 2032.

Presenti alla cerimonia di consegna di molti libri e giocattoli per i bimbi ricoverati nel reparto savonese Raffaella Femia, assistente del governatore Remo Gattiglia, ideatore dell’iniziativa, e le delegazioni di Alassio, Albenga.

“Questo service è un percorso che interessa tutte le pediatrie liguri dal nome ‘Piccoli amici’, finalizzato a dimostrare quanta voglia ci sia nel servire le collettività – afferma Femia – Creiamo speranza nel mondo attraverso il dono di materiale per partecipare e condividere”.

Come ha sottolineato il primario, “perdersi in polemiche è scorretto. La sanità ligure e savonese ha molte problematiche ma se ci si fossilizza su quelle il rischio è di contrastare chi cerca di lavorare per il territorio in maniera intellettualmente onesta. Ad oggi la Pediatria dell’Asl 2, che fa capo all’Istituto Gaslini di Genova, conta una decina di medici strutturati, la carenza di organico c’è anche nei nostri reparti di Savona e Pietra Ligure ma pensiamo a lavorare senza scoraggiarci. E quando il territorio ci supporta come ha fatto il Rotary oggi per noi è motivo di gioia e grande riconoscenza”, conclude Gaiero annunciando il prossimo arrivo di un ecografo sempre grazie ad un fondo messo a disposizione da benefattori locali.