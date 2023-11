Savona, minoranza (e maggioranza) chiedono l’esenzione dell’aliquota Irpef per i redditi fino a 15mila euro

Savona. La minoranza (e la maggioranza) chiedono l’esenzione dell’aliquota Irpef per i redditi inferiori a 15mila euro.

La richiesta arriva (come già successo lo scorso anno) dalla minoranza: “Anche nel 2023 lo stesso discorso dell’anno scorso, chi ha redditi più bassi risparmierebbe 100 euro, tuto fa brodo”, dicono dall’opposizione Federico Mji, Manuel Meles e Fabio Orsi. Ma si aggiunge al coro anche la maggioranza: “E’ un impegno non più prorogabile dall’anno prossimo”, hanno detto i consiglieri Luca Burlando, Marco Ravera e Marco Lima.

Il Movimento Cinque Stelle presenterà un emendamento alla pratica nel quale viene proposto la riduzione dell’aliquota della metà (da 0,8 a 0,4%).

L’assessore al bilancio Silvio Auxilia ha spiegato che il Comune è uscito dal piano di equilibrio, ma non è stato possibile concedere questa agevolazione: “Quest’anno non ci sono le condizioni. Avendo previsto determinate spese che sono finanziate da questa entrata, riducendo il gettito la spesa rimarrebbe scoperta. Per lasciare 120 euro in tasca al contribuente che ha un reddito di 12-15 mila euro bisogna spendere 500mila euro. Quest’anno abbiamo deciso di impiegarli diversamente”.