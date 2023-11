Savona, interpellanza di Fdi sul degrado di Santa Rita: “Cosa intende fare l’amministrazione?”

Savona. “Chiediamo di conoscere quali iniziative concrete intenda avviare l’Amministrazione comunale per risolvere i problemi sollevati dai residenti nella zona di Via De Amicis e strade circostanti”. E’ questo il contenuto dell’interpellanza presentata dai consiglieri comunali Massimo Arecco e Renato Giusto in merito al degrado del quartiere di Santa Rita.

“Da tempo – spiegano i consiglieri – i residenti del quartiere di Santa Rita lamentano situazioni di degrado e mancanza di decoro, in particolare in Via De Amicis e zone limitrofe. E’ stata più volte segnalata la presenza di cibo abbandonato per strada, in prossimità della mensa comunale, oltre alla presenza di minzioni e deiezioni umane sparse ovunque, nonché il verificarsi di frequenti episodi di mini risse e litigi scoppiati per futili motivi. Tali circostanze hanno indotto numerosi residenti e commercianti della zona ad indire raccolte firme per denunciare il degrado in cui versa il quartiere”.

Nel dettaglio si chiede le azioni intraprese per “la migliore e più frequente pulizia dei marciapiedi dalle minzioni, dalle deiezioni umane e dal cibo abbandonato, compresi i relativi contenitori e incartamenti, la riduzione dello spreco alimentare, il contenimento degli episodi contrari alla convivenza civile, la messa a disposizione di servizi igienici pubblici, la predisposizione di un adeguato spazio di sosta e attesa per le persone che stanno aspettando il proprio turno per usufruire del servizio mensa”.