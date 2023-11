Savona, il 2 dicembre l’Associazione Astrofili Orione in piazza Sisto

Savona. “Sabato 2 dicembre in piazza Sisto IV ci dedicheremo ad alcune misure di carattere astronomico, in primo luogo individueremo con il metodo dei cerchi indù la linea meridiana al fine di determinare l’orientamento della piazza rispetto ai punti cardinali, ma non solo misurando la lunghezza dell’ombra di un bastone verticale al mezzogiorno vero solare cercheremo di determinare l’inclinazione dell’asse terrestre”. Lo fanno sapere, in una nota, dall’Associazione Astrofili Orione.

“Il metodo dei cerchi indù – spiegano – è tanto semplice quanto antico si tratta di osservare i punti in cui l’ombra di uno gnomone interseca una circonferenza che ha per centro lo gnomone l’asse del segmento determinato è la linea meridiana. Per quanto riguarda la misurazione dell’inclinazione dell’asse terrestre la faremo con riga e compasso senza la necessità di alcun altro strumento se non un bastone e un pezzo di spago, stiamo preparando un libretto con la spiegazione dettagliata e lo presenteremo prima di Natale presso la libreria delle Paoline in via Santa Maria Maggiore”.

“Prenderemo le misure fra le ore 10 e le ore 15, in caso di tempo nuvoloso riproveremo la misura domenica negli stessi orari”, concludono.