Santi Casciano nominato nuovo Ad di Vado Gateway e di Reefer Terminal

Vado Ligure. Vado Gateway e Reefer Terminal comunicano che Santi Casciano è stato nominato nuovo amministratore delegato dei due terminals di Vado Ligure con decorrenza 15 dicembre 2023.

Quarantaquattro anni, con un master in Business Administration presso la Copenaghen Business School, Casciano vanta una lunga carriera professionale nel mondo dello shipping dove ha seguito progetti di sviluppo in numerosi mercati esteri.

Entrato nel Gruppo Maersk nel 2000, ha maturato negli anni significative esperienze trasversali e di natura dirigenziale in ambito commerciale, operations e procurement in Italia, Danimarca, Spagna e Panama.

Nell’aprile 2020 è passato in APM Terminals, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile regionale dello sviluppo aziendale per l’America Latina, divenendo successivamente membro del consiglio di amministrazione della Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. e, nell’agosto 2022, responsabile regionale degli investimenti per le Americhe.

Santi Casciano guiderà i due terminals di Vado Ligure proseguendo il percorso di crescita e riporterà direttamente a Igor van den Essen, direttore generale regionale per l’Africa e l’Europa di APM Terminals.

Il sistema portuale Vado Gateway comprende il nuovo Container Terminal deep-sea, la più importante infrastruttura portuale realizzata in Italia negli ultimi decenni e tra i terminal più tecnologicamente avanzati del Mediterraneo, e l’adiacente Reefer Terminal, il più grande hub della logistica della frutta del Mediterraneo in grado di accogliere anche contenitori dry dedicati al trasporto di merce che non richiede temperatura controllata.