Sanità, Toti: “Il buco non ci preoccupa. Liste d’attesa? Non bastano i soldi, le aziende si impegnino”

Liguria. Nessuna preoccupazione per i conti della sanità, a scottare sono piuttosto le liste d’attesa. Che sono lunghissime, chilometriche, e costano alla Liguria più di 50 milioni all’anno in termini di mobilità passiva. Dopo la battaglia politica sul piano sociosanitario, e alla vigilia di una sessione di bilancio che si preannuncia altrettanto infuocata, il presidente Giovanni Toti incalza i direttori di Asl e ospedali. Il timore è che il piano da 50 milioni che sarà varato con la prossima manovra non sia sufficiente di per sé a recuperare tutti gli arretrati.

“È chiaro che non bastano i soldi – sottolinea il governatore a margine di un convegno sui disturbi neurologici al Dimi del San Martino -. Servono organizzazione, impegno, concentrazione, serve dirottare le risorse e modificare i flussi di lavoro all’interno delle nostre aziende, sia ospedaliere sia territoriali, perché questi soldi vengano spesi efficacemente. Ed è quello che ho chiesto ai direttori generali”.

Indiscrezioni di stampa riportate questa mattina da Il Secolo XIX riferiscono di una riunione piuttosto tesa coi vertici della sanità regionale. Il messaggio implicito sarebbe stato chiaro: se non arriverà a breve un piano articolato con l’obiettivo di tagliare i tempi, almeno per le prestazioni più critiche, potrebbe anche saltare qualche testa. Toti non si sbilancia nelle dichiarazioni ma ribadisce il concetto: “Il vero problema non è il buco della sanità, che non c’era, non c’è e mai ci sarà. Negli ultimi 8 anni il vero tema è mettere il sistema pubblico in competizione col privato e utilizzare quei soldi al meglio per dare risposte al cittadino e farlo in fretta”.

Si vocifera anche di un disavanzo complessivo che, per il 2023, potrebbe superare i 150 milioni. Il presidente smentisce questa cifra: “Non ci sarà e non c’è mai stato. Al terzo trimestre dell’anno i conti delle Asl sono ancora in una fase in cui il consuntivo non ha prevalso. Normalmente, se prende i bilanci dal 2018 al 2023, si accorgerà che, messe le partite in fila e messa a posto la contabilità, il disavanzo sarà molto inferiore. E comunque sia, non ci ha mai preoccupato. In Regione Liguria, da quando governiamo noi, i famosi buchi da 100 milioni non ci sono mai stati, a differenza di chi oggi urla Al lupo al lupo. Anche l’anno scorso siamo stati in grado di far fronte serenamente ai conti della sanità senza ridurre di una virgola il nostro servizio. Anzi, semmai quest’anno ci saranno molti più soldi per ridurre le liste d’attesa, grazie ai 3 miliardi in più messi dal Governo sul fondo sanitario nazionale, che ha raggiunto i massimi storici in termini assoluti, e grazie ai fondi regionali che stanziamo”.

Lo scorso aprile la giunta Toti aveva varato una legge regionale per poter usare i 35 milioni di euro del fondo integrativo destinato alla ripartenza della sanità post Covid, in origine impiegati a garanzia dei Lea, per ripianare il disavanzo nell’esercizio del 2022. Il fondo, istituito “per dare attuazione al piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid-19”, ammontava a 46,1 milioni nel 2021 e a 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Sul piano finanziario la riduzione delle liste d’attesa è affidata, come detto, a un pacchetto da 50 milioni alimentato in parte dallo Stato e in parte dalla Regione. Soldi che saranno messi a gara su tre lotti coinvolgendo anche i privati con l’obiettivo di recuperare le prestazioni tipicamente differibili come interventi chirurgici a bassa intensità, protesi all’anca e al ginocchio, cataratta, colecisti, esami gastroenterologiche e urologiche e diagnostica per immagini. Secondo Toti “è l’operazione più potente fatta negli ultimi anni e dovrebbe azzerare le fughe sanitarie per necessità verso altre regioni, cioè quelle di chi va oltre perché non riesce a ottenere le prestazioni richieste in Liguria”. Fughe che, come accertato dalla Corte dei conti, nel 2022 hanno prodotto un saldo negativo di 51,49 milioni in termini di mobilità passiva.

D’altra parte, per risolvere davvero il problema “c’è bisogno di una serie di interventi strutturali – ammette lo stesso Toti -. Per quanto riguarda la Regione faremo tutto ciò che è possibile per quanto riguarda la legislazione regionale. Poi mi auguro che il Governo, oltre a 3 miliardi di euro, metta mano non solo alla legislazione nazionale, ma anche, visto che siamo in fase di rinnovo del Cnnl, finalmente ci si muova su quei tetti, su quei lacci e lacciuoli che impediscono al sistema pubblico di essere competitivo rispetto a molte specialità sul sistema privato. Poi è chiaro che per ridurre le liste d’attesa, che non sono un problema ligure ma nazionale (chiunque fa speculazione su questo fa un pessimo servizio alla politica generale e alla soluzione dei problemi), cercheremo di risolverlo nel più breve tempo possibile, possibilmente con una competitiva collaborazione tra pubblico e privato, che deve anch’esso partecipare alla riduzione delle liste”.