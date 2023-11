La San Francesco Loano non si ferma più. O meglio non si ferma mai. Sette vittorie su sette in casa. Ancora imbattuta dopo dodici giornate. Primo posto solitario. Oggi, anche il Celle Varazze ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli uomini di Cattardico si sono imposti 2 a 1 anche grazie a un avvio di gara esaltante. Solo la Sestrese, staccata di 4 punti, sembra tenere il passo.