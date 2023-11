Roccavignale, ecco gli interpreti del Presepe Vivente

Roccavignale. Mancano solo i nomi dei Gesù Bambini, ma la lista di personaggi e interpreti per l’edizione 2023 del Presepe Vivente di Roccavignale è ormai completa.

Il lettore sarà Loredana Fracchia, la Madonna Giulia Michelotti, studentessa al Politecnico di Torino; San Giuseppe sarà Andrea Briano, l’Arcangelo Gaia Strazzarino. Il profeta sarà interpretato da Giorgio Zinola, l’Angelo del Sogno da Greta Bracco. Elisabetta sarà Francesca Piana, mentre i Magi saranno impersonificati da Andrea Mantega (Baldassarre), Mirco Fracchia (Gaspare) e Quinto Trappolini (Melchiorre).

L’oste di Cesarea è Gianni Moroni, Gelindo è Gianni Fracchia; Alinda, moglie di Gelindo, sarà Letizia Chiarlone; Erode sarà Mario Bracco, presidente della Pro Loco di Roccavignale, mentre Erodiade sarà Alessandra Arnello. I venditori di schiavi saranno Santo Alario e Alessandro Vitale, il centurione Massimo Bagnasco; la popolana sarà Maria Sara Muru, le dame del censimento Manuela Benzi ed Edda Giacosa. Le usuraie sono Giuliana Bracco, Silvana Mattiauda, Maria Nolasco, Marcella Rossotti e Katia Zinola, la sacerdotessa Daria Fracchia.

Dato il successo, sono state confermate le novità nel copione introdotte lo scorso anno, come il discorso tra Erode e la sacerdotessa che legge l’oracolo, grazie alla collaborazione dell’insegnante in pensione Graziana Pastorino.

Anche quest’anno il Presepe Vivente di Roccavignale si svolgerà nel suggestivo borgo di frazione Strada nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre. Per raggiungere l’area della manifestazione senza utilizzare l’auto, la Pro Loco mette a disposizione: il bus navetta gratuito che per tutte le 3 serate del Presepe farà avanti e indietro da Millesimo tra le 19,30 e le 23,30, con partenza da piazza della Libertà e fermata dalla Demont; e il pullman gratuito da Savona, previsto per la serata del 23 dicembre, con partenza alle 20 da piazza del Popolo e rientro con partenza da Roccavignale alle 23. Per il pullman da Savona è obbligatoria la prenotazione telefonando al 3497847268 (Maria).

Tutte le info aggiornate sulla pagina Facebook o sul sito.