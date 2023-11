Riparazione effettuata e analisi nei parametri: a Ceriale revocata l’ordinanza che vietava di consumare acqua potabile

Ceriale. Il sindaco di Ceriale, Marinella Fasano, ha revocato l’ordinanza del 20 novembre con cui vietava di consumare acqua potabile su tutto il territorio di Ceriale (meno la frazione di Peagna).

Il provvedimento era stato emanato su input della Servizi Ambientali e faceva seguito ad un guasto agli impianti. Il malfunzionamento aveva “comportato un abbassamento delle portate in vasca e potrebbe comportare una non conformità di alcuni parametri”.

L’ufficio ambiente del Comune aveva chiesto a Servizi Ambientali delucidazioni sulle aree interessate dall’intervento e l’elenco delle vie interessate; l’elenco, però, non era pervenuto agli uffici e dunque il primo cittadino aveva ritenuto necessario emettere, al fine di “tutelare in via preventiva la salute pubblica”, un’ordinanza di non potabilità dell’acqua sull’intero territorio comunale, ad esclusione di quello della frazione.

L’ordinanza sarebbe in vigore fino a quando Servizi Ambientali non avesse comunicato la conclusione dell’attività di sistemazione del guasto e la verifica delle caratteristiche dell’acqua post-intervento.

Ieri la società partecipata ha notificato al Comune la conclusione dell’intervento tecnico di sistemazione del guasto alle pompe e l’esito delle analisi sull’acqua, dal quale risultava che “l’acqua rientra nei parametri di potabilità e pertanto è conforme ad un uso potabile”. Da qui la decisione di revocare l’ordinanza.