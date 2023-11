Rigenerazione urbana, la giunta regionale approva il progetto del Comune di Cosseria

Cosseria. “Desidero ringraziare la giunta regionale per aver approvato, nell’ambito del Piano Annuale degli interventi in materia di Rigenerazione Urbana per l’anno 2024, il progetto del Comune di Cosseria”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

“In particolare – spiega -, ringrazio l’assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale Marco Scajola da sempre molto attento al buon esito dei bandi di finanziamento rivolti ai Comuni e soprattutto ai Piccoli Comuni. Ringrazio il suo staff ed in particolare il dottor Marco Bagnasco per il suo prezioso sostegno e per la sua costante disponibilità nel prestare assistenza agli uffici comunali nel presentare correttamente le richieste di contributo. Ringrazio anche l’ufficio tecnico di Cosseria nella persona del geometra esterno Giovanni Ghia per aver elaborato il progetto vincente”.

“Si tratta di una somma importante per Cosseria € 250.000,00 al quale andrà sottratta l’IVA al 22%; il progetto “Recupero area pubblica con pavimentazione e parco giochi” riguarda il capoluogo dove si trovano le aree sportive e le sedi delle Associazioni. l’opera pubblica prevede l’installazione di una pavimentazione costituita da auto bloccanti nell’area antistante il campo sportivo e davanti alla scuola; la realizzazione di un parco giochi inclusivo accessibile anche per le persone che abbiano una disabilità; sostituzione delle luci delle aree sportive con lampade di ultima generazione per avere un risparmio sui consumi di energia elettrica, e realizzazione di barriere in legno ai lati delle strada. Da tempo quest’area necessitava di un intervento di restyling e finalmente un contributo a fondo perduto di tale entità può permettere di offrire un altro aspetto al Comune sotto il profilo del decoro”, conclude Molinaro.