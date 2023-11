Rigassificatore, petizione di Arboscello (Pd) per il “no”. Lista Toti: “Ennesima dimostrazione di malafede”

Savona-Vado. Una petizione per dire “no” al rigassificatore. Come? Chiedendo direttamente al governatore Giovanni Toti “di ritirare il progetto”.

A lanciarla è stato il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello attraverso la piattaforma change.org: “L’installazione del rigassificatore a Savona-Vado è rischiosa e dannosa per il territorio. Lo dimostrano i pareri e le motivazioni tecniche, si legge nella descrizione. Il presidente della Regione si metta dalla parte dei cittadini liguri e tolga la divisa del Commissario di Governo”.

E la risposta piccata della lista Toti non è tardata ad arrivare: “Il consigliere Arboscello dimostra ancora una volta la sua totale impreparazione e soprattutto malafede promuovendo, finora con scarso successo, questa petizione online. Peccato che il progetto faccia parte del Piano energetico nazionale, varato dall’allora governo Draghi e portato avanti con determinazione dall’Esecutivo in carica per garantire a milioni di italiani l’approvvigionamento di energia di cui hanno bisogno”.

“Certamente il partito di Arboscello non può chiedere alcun passo indietro su questo tema a livello nazionale, avendo votato a favore di quel piano energetico e pure dei rigassificatori in Toscana e in Emilia-Romagna, mentre qui in Liguria si oppone al progetto di Vado Ligure per pura strumentalizzazione politica, – hanno proseguito. – Ribadiamo, sperando una volta per tutte, che sarà la Via nazionale a decidere se il progetto rispetti o meno i parametri di legge per la sicurezza e la salute dei cittadini: né Toti, né Snam come soggetto attuatore del Piano di governo, né tantomeno Arboscello e i suoi compagni di partito che rappresentano la peggiore politica, alimentando pregiudizi e paure”.

“I pareri che il consigliere sventola non sono altro che richieste di spiegazioni o integrazioni progettuali riferite a Snam dai diversi enti competenti, quali Ispra, l’Istituto Superiore di Sanità, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto. Se al termine di questa complessa procedura la Commissione di Via nazionale dirà che il rigassificatore non è compatibile con quel territorio, mette a rischio persone o ambiente, il presidente e commissario Toti ha ribadito più volte non firmerà l’autorizzazione all’impianto. Ma se quella stessa Commissione darà parere positivo e lo valuterà sicuro e compatibile con l’ambiente circostante, ci aspettiamo che tutti, esponenti del Pd compresi, accettino la decisione”, hanno concluso.