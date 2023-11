Rigassificatore, Pensiero Critico a Snam: “Vengano al convegno di Finale per confrontarci di persona”

Savona. prosegue il “carteggio” tra il Comitato Pensiero Critico e Snam in merito al rigassificatore. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte dei primi e la successiva risposta dell’azienda, arriva ora la contro-replica da parte del gruppo savonese contrario all’installazione della Golar Tundra nelle nostre acque a partire dal 2026.

Di seguito la lettera inviata dal Comitato a Snam.

Egr. Amministratore Unico Elio Ruggeri,

Egr. Sig. Mapelli,

Vi ringraziamo per la risposta inviataci in data 21 novembre. Avremmo auspicato, tuttavia, una risposta maggiormente articolata e precisa e non una semplice conferma delle affermazioni già rilasciate agli organi di stampa e da noi sottopostovi in forma dubitativa.

La nostra richiesta di dati concreti inerenti alla sicurezza del progetto era rivolta a conoscere con certezza sino a quali condizioni la nave possa operare in condizioni meteo marine avverse, alcune a titolo esemplificativo: l’altezza d’onda per cui è prevista lo sgancio dalla torretta; l’altezza d’onda per cui la nave dovrà riparare in porto; la velocità di vento per cui la nave dovrà abbandonare l’area Charlie. Immaginiamo infatti che sia stato redatto un protocollo puntuale da attuarsi per ognuna di

queste evenienze.

Siamo stati informati dall’associazione Finale Diritti Umani, con cui spesso collaboriamo, che siete stati invitati a presenziare al dibattito, patrocinato dal Comune di Finale Ligure, dal titolo “Rigassificatore utilità e criticità”. Cogliamo l’occasione per invitarvi pubblicamente ad accettare il suddetto invito, al fine di potervi sottoporre de visu le tante perplessità che ancora nutriamo in merito al progetto Golar Tundra.

Restiamo ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, distinti saluti

Savona, 24-11-2023

Comitato Pensiero Critico