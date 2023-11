Rigassificatore, Comitato Pensiero Critico: “Russo, Toti e Snam, vi è differenza tra il non capire e ignorare la realtà?”

Savona. ” Nei giorni immediatamente successivi la mareggiata, i tecnici di SNAM si sono prodigati nel concedere ai media interviste rassicuranti circa la presunta sicurezza del progetto che vedrà la Golar Tundra dinanzi le nostre coste. Tra le dichiarazioni più importanti vogliamo porre l’attenzione sulle seguenti riportate testualmente. Ruggeri: l’unità può quindi operare senza problemi con onde alte cinque metri e venti di oltre cento chilometri all’ora; […] deriva dai criteri di dimensionamento che tengono conto delle condizioni meteo sull’arco di cento anni; anche a fronte di raffiche di 45 nodi, l’impianto ha continuato ad operare regolarmente. Fioravanti: nell’evento estremo consideriamo un valore intorno ai 90 km/h, una raffica molto alta che viene sempre dallo studio, dal report dei dati meteo marini che abbiamo utilizzato per il progetto”. Lo fanno sapere, in una nota, dal Comitato Pensiero Critico.

“Davanti a queste parole – spiegano – sorge spontaneo domandarsi su quali dati si siano documentati questi tecnici. Basta infatti cercare sul sito dell’Arpal i report delle allerte meteo degli ultimi anni per comprendere che i dati indicati da Snam come rassicuranti, certifichino invece quanto il progetto della Golar Tundra sia fallace e foriero di rischi. A titolo esemplificativo, nel report della mareggiata 2018 allegato al presente comunicato, quindi di appena cinque anni fa, Arpal afferma: ‘L’intera regione ha visto in questa fase un deciso rinforzo sia dei venti medi che delle raffiche: diverse stazioni hanno fatto registrare valori di vento medio e raffiche tra tempesta forte e uragano. […] Si segnala che il valore massimo rilevato (180 km/h) corrisponde al valore massimo registrabile dallo strumento di misura ma, probabilmente, le raffiche hanno raggiunto valori maggiori'”.

Aggiungono dal Comitato: “Crediamo che non occorra scomodare il Cigno nero di Taleb o il falsificazionismo di Popper per affermare che, dinanzi a queste evidenze, l’intero progetto vada immediatamente ritirato. Abbiamo avuto modo di apprendere dall’intervista rilasciata ad un quotidiano online dall’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi che: ‘per ciò che riguarda le preoccupazioni che la passeggiata possa essere spazzata via dalle mareggiate, in base al sopralluogo fatto con i tecnici del Comune riteniamo che il tracciato verrebbe coperto di sabbia ma non distrutto’. Sorge spontaneo domandarsi dove e quando l’assessore e i tecnici abbiano svolto il sopralluogo, certamente non presso la spiaggia libera delle Fornaci. Si sarebbero certamente accorti che la discesa in legno verso l’arenile, a differenza della passerella oggetto del contendere sopraelevata rispetto alla sabbia, è stata divelta dalla mareggiata di questi giorni”.

“Desideriamo quindi porre una domanda all’assessore: sarebbe pronto a mettere per iscritto le proprie certezze e a farsi carico dei futuri costi per lo smaltimento della passerella in legno che tanto difende? Chi ha memoria certo ricorderà che fine abbia fatto l’impalcato in legno che un tempo era presente proprio sulla spiaggia libera delle Fornaci, certamente costruito con materiali più resistenti rispetto a quelli previsti dal progetto attuale firmato Dodi Moss. In conclusione, come Comitato Pensiero Critico siamo presenti a Savona da due anni, durante i quali abbiamo difeso e rivendicato in piazza i diritti di coloro che venivano sospesi ed esclusi dalla vita sociale poiché non muniti di green pass da vaccinazione; e abbiamo denunciato l’abbandono delle persone colpite da effetti avversi in seguito a vaccinazione anti Covid-19. Il nostro impegno, come è chiaro, non si ferma qui, ma continuerà anche in futuro perché siamo mossi dall’impegno civico e morale di coltivare il dubbio laddove media ed istituzioni veicolano messaggi che appaiono inconfutabili”, concludono.