Rigassificatore, Bonomi (Confindustria): “Dobbiamo decidere il ruolo dell’Italia dal punto di vista geostrategico”

Vado Ligure. “Oggi si dice no al rigassificatore, ma tutti vogliono l’energia a basso prezzo, sennò chiedono intervento dello Stato e paga la collettività, ammesso che ci siano le risorse economiche. Dobbiamo decidere il ruolo che vorrà giocare l’Italia dal punto di vista geostrategico”. Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, durante il suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria Genova.

“A febbraio 2022 è scoppiato il conflitto russo-ucraino, che ha causato una delle più grandi crisi energetiche – ha ricordato Bonomi – Si diceva che avremmo dovuto razionare l’energia. Non l’abbiamo razionata e l’anno scorso il costo ha toccato, ad agosto, un picco di 323 euro”. Secondo Bonomi in questo contesto “l’Italia diventa un player importante rispetto alla possibilità di garantirsi l’approvvigionamento per arrivare a intercettare le transizioni sulle nuove fonti di energia”.

“Avevamo grosse forniture dal nord Africa, poi è scoppiata la primavera araba e ci siamo spostati sulla Russia. Dopo la guerra russo-ucraina abbiamo detto che far arrivare il 40% del nostro fabbisogno di gas dalla Russia era un errore strategico. Quindi ci siamo spostati sull’Algeria, che oggi ci fornisce il 45% circa. La storia qualcosa ci insegna. Cosa farà l’Algeria in un’eventuale escalation del conflitto israelo-palestinese? Come ci comporteremmo noi nei confronti dell’Algeria? Sono tutti problematiche che dobbiamo analizzare perché hanno impatto eventuale sull’industria italiana”.

“L’Europa dice che per fare il ‘Fit for 55’ ci vorranno 3.500 miliardi di investimenti, per l’Italia 650 miliardi: il Pnrr ne mette tra 65 e 70 miliardi, vuol dire che 580 miliardi per la transizione ambientale devono ‘produrli’ famiglie e imprese e se, non ci sono questi due componenti, non lo ce la faremo mai. Peraltro, in presenza dei comitati del no”.

Secondo Toti, da Boni è arrivato “un endorsement importante [al rigassificatore]. Spero anche da tutta Confindustria e soprattutto da tutto il mondo produttivo perché è una necessità, al di là del fatto che vada posto a Vado o in altro luogo, cosa che decideranno evidentemente il ministero dell’ambiente e il governo al termine della conferenza dei servizi. Io ritengo sempre che Genova, il suo porto e l’Autorità portuale debbano dare il proprio contributo, ma questa è una decisione che sovrasta le nostre teste”.

“Il tema dei rigassificatori e della possibilità di acquistare gas sul libero mercato del mondo, di non essere direttamente condizionati da gasdotti che provengono molto spesso da aree del mondo ad alto rischio di crisi (si pensi all’Algeria, uno stato musulmano che sta vivendo un momento di crisi importante per Israele, la Palestina, il mondo arabo, così come l’Azerbaigian con le vicine tensioni legate alla Federazione Russa) credo che sia qualcosa di assolutamente razionale. Chiunque oggi racconti che il gas è uno strumento e una fonte energetica superata si scontra con la realtà e con tutte le prospettive del prossimo futuro che parlano del gas come fonte energetica prevalente per i prossimi 15.20 anni. Certo, bisogna andare avanti con le rinnovabili ma mettere in alternativa le fonti fossili pulite come il gas e le rinnovabili è qualche cosa di semplicistico e di strumentale da parte della politica”.