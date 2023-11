Rifiuti Savona: a inizio 2024 raccolta porta a porta per 3mila attività commerciali, tra un anno per tutte le utenze

Savona. A Savona inizierà nei primi mesi del 2024, ma solo per le attività commerciali (3mila), la raccolta dei rifiuti porta a porta. Tra un anno, invece, il servizio si estenderà a tutte le utenze. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea-s Stefano Valle nella seduta della seconda commissione consiliare di oggi pomeriggio sul servizio di raccolta rifiuti nella città della Torretta con l’audizione dei vertici della società. “Con questa novità – ha commentato l’assessore Barbara Pasquali – dovrebbe alleggerirsi il carico sulle isole ecologiche”.

La scorsa settimana la società ha ottenuto le autorizzazioni definitive per i nuovi mezzi: “Con un parco mezzi vetusto la raccolta rifiuti patisce. Fino a subito abbiamo cercato di dare un contributo, ma evidentemente non è stato percepito. E’ nostra intenzione fare un cambio di passo e attivare quanto prima dal piano industriale. Lo spazzamento subirà un importante miglioramento, useremo una spazzatrice più piccola per il centro storico e una più grande per rispondere alle esigenze più ampie”.

Entro fino novembre Sea-s comunicherà al Comune il piano di comunicazione (sia con il coinvolgimento delle scuole che dei quartieri anche tramite i gruppi che si sono formati negli ultimi due anni).

Entro il 15 dicembre – ha riferito l’amministratore delegato di Ata Simona Ferrando – si procederà con il pagamento dei creditori (compresi gli ex dipendenti che attendono da tempo la liquidazione). Ata incasserà risorse anche grazie alla vendita di alcune proprietà della società come previsto dal concordato: Ata metterà all’asta i posti auto di via Saredo e il park del Sacro Cuore.

Il presidente Marco Altamura ha dato la disponibilità a fissare incontri periodici e ha evidenziato la particolarità della composizione societaria: “Questo è un partenariato pubblico privato e necessita di trovare una dinamica. La transazione è l’urgenza ma vorremmo andare nella direzione dell’economia circolare, puntare al riuso e alla riduzione degli sprechi alimentari”. La richiesta, anche con il coinvolgimento delle scuole nell’ambito delle ore di educazione civica, è stata avanzata dal consigliere Marco Lima.

Oggi il primo confronto con i consiglieri comunali che hanno evidenziato diverse criticità. Il sindaco Marco Russo, come già fatto in altre occasioni, ha sottolineato la necessità di collaborazione tra i cittadini che devono smaltire i rifiuti in modo corretto e la società che deve svolgere il servizio adeguatamente.

Per il consigliere Maurizio Scaramuzza “sul diserbo c’è stato un miglioramento, ma lo spazzamento e la raccolta rifiuti sono un disastro” e chiede alla società “di lavorare su tutta la città, periferie comprese”. Fa eco Pietro Santi: “Quello che interessa noi cittadini savonesi è il servizio. Ad oggi non è stato dei migliori, è importante fare un passo in avanti“.

Il consigliere Fabio Orsi ha posto l’attenzione sugli Act (capo turno): “E’ necessario che si preoccupino di controllare la situazione e segnalare le urgenze, non devono stare in ufficio”. Valle ha spiegato che hanno anche il compito di redigere dei report sulle attività per rendere conto alla dirigenza e al Comune.

Tra le criticità il consigliere Luigi Lanza ha riferito problemi con la raccolta degli ingombranti a chiamata.