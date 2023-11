Ricerca e innovazione, approvato in consiglio regionale il programma triennale (2023-2025) da oltre 238 milioni di euro

Regione. Quest’oggi il consiglio regionale ha approvato a maggioranza, su proposta della giunta, il programma triennale (2023-2025) di sviluppo e sostegno all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione. Il documento, sottoposto al parere del Comitato d’indirizzo (composto da Università, CNR, IIT, IRCCS San Martino, Gaslini, associazioni di categoria, Camere di Commercio, Anci, Poli di Ricerca, Distretti Tecnologici, organizzazioni sindacali, ISICT e Istituto Regionale per la Floricultura di Sanremo) e approvato dalla III commissione “Attività produttive, Formazione e Lavoro”, individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento in tema di ricerca, innovazione ed alta formazione.

“Ricerca e innovazione costituiscono gli assi strategici fondamentali per sostenere il territorio nell’affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega alla ricerca e innovazione tecnologica Alessio Piana -. Con il nuovo programma triennale 2023-2025 intendiamo, attraverso il confronto con i principali attori che operano in questo settore, rafforzare il nostro contributo con circa 238 milioni di euro in favore della ripresa, dello sviluppo e del consolidamento della competitività e dell’attrattività del sistema ligure”.

In particolare, i 238 milioni e 510mila euro di dotazione finanziaria del programma triennale – a valere sui programmi PR Fesr e PR Fse+, Interreg Italia-Francia Marittimo, Interreg Italia-Francia Alcotra (CTE) per il periodo di programmazione 2021-2027 e Pnrr Missione 4 componente 2 – sono così suddivisi: 156 milioni e 80mila euro per la cooperazione tra il sistema delle imprese e il mondo della ricerca, 35 milioni e 250mila euro per l’attività innovativa delle imprese, 21 milioni euro per lo sviluppo delle tecnologie digitali, 26 milioni euro per la specializzazione delle risorse umane e 180mila euro per la governance del sistema regionale della ricerca.

“Ricerca e innovazione sono di fondamentale importanza per il progresso e lo sviluppo di una società – dice l’assessore a scuola e università Simona Ferro -. Grazie a nuove idee, tecnologie e soluzioni si può migliorare la qualità della vita delle persone e sostenere la crescita economica. L’investimento nella ricerca e nell’innovazione è quindi essenziale per garantire lo sviluppo a lungo termine di una società. Sono necessari il sostegno sia del settore pubblico che di quello privato, in modo da favorire la collaborazione tra Università, centri di ricerca, imprese e istituzioni governative”.

“Questo programma triennale è un impegno forte della Regione Liguria che ha nelle risorse del Fondo Sociale Europeo un pilastro – dichiara l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola -. Vogliamo potenziare l’alta formazione quale strumento di politica attiva per l’inserimento occupazionale dei giovani, orientandola verso i fabbisogni di competenze espressi dal tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo all’ambito della ricerca e innovazione, favorendo contemporaneamente l’incremento delle possibilità di contatto col mondo del lavoro dei partecipanti ai percorsi formativi”.

La discussione in consiglio regionale

Con 18 voti a favore, 0 contrari e 8 astenuti il consiglio regionale ha approvato la proposta di deliberazione 82 “Approvazione del programma triennale 2023-2025 di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca e all’innovazione”.

Il consigliere Sergio Rossetti (Gruppo Misto-Azione), nell’annunciare la sua astensione, ha osservato che il piano è costruito mettendo semplicemente insieme gli interventi che Regione finanzia, che sicuramente sono rilevanti ma lasciano perplessi perché non hanno un filo conduttore, non propone una logica che li leghi insieme. Sarebbe opportuno, ha concluso, un osservatorio per l’impiego di risorse così ingenti e ha osservato che le attività realizzate a valere sul piano precedente non riportano gli obiettivi raggiunti.

Il Consigliere Luca Garibaldi (PD-Articolo Uno) ha evidenziato il grande ritardo con il quale il piano arriva in aula: un’occasione persa, ritiene Garibaldi, per riflettere sul ruolo dell’università in questa regione. Ha chiesto quanto sia competitiva la ricerca universitaria in Liguria e come si relaziona con i settori economici della regione. Ha rilevato infine che nel piano c’è pochissimo su risorse umane e ricercatori, e che il problema principale è creare una rete tra le eccellenze di ricerca.

La consigliera Selena Candia (Lista Sansa), nell’annunciare l’astensione del suo gruppo, ha precisato che il voto non è contrario perché il piano non è da buttare nella totalità, ma presenta molti punti critici. Il piano non risponde in primo luogo alle esigenze dei laureati che aspirano al dottorato. Non c’è un dialogo tra le strutture regionali per dare risposta alle esigenze abitative. Le borse sono troppo esigue. Chi viene dall’estero a volte si vede fissato il colloquio mesi dopo la richiesta, e non c’è attenzione sul fatto che stanno perdendo tempo formativo molto prezioso. Il compenso mensile è di 1195 euro, che rende gravoso spostarsi in Europa, come sarebbe opportuno per un ricercatore. Non c’è legame tra i bisogni in campo sociosanitario e l’offerta formativa. Andrebbe data infine maggiore attenzione alla didattica. Gli studenti di medicina infine continuano a fare lezione in un tendone.

Il consigliere Giovanni Battista Pastorino (Linea Condivisa) ha evidenziato che la Liguria è ormai la regione più vecchia d’Europa (6,2 punti sopra la media nazionale) e che è ormai una tendenza consolidata che chi studia in Liguria vada poi a lavorare altrove. La Liguria non è in grado di trattenere né di attrarre giovani, ma una regione piccola del Nord dovrebbe essere attrattiva. I problemi strutturali della didattica sono notevoli e scoraggiano molti. Gli errori commessi sul sistema formativo in sanità li pagheranno le prossime generazioni: per questo, ha concluso, occorrerebbe traguardare una visione a trent’anni.

L’assessore a ricerca e innovazione tecnologica Alessio Piana ha replicato a nome della giunta. Ha ricordato le molte eccellenze su cui si regge il sistema Liguria e ha sottolineato che dal Salone Orientamenti, da poco concluso, è emersa nei fatti Unige come punto di riferimento nazionale. Le risorse disponibili per il piano triennale, ha aggiunto, saranno molto utili a migliorare ulteriormente le performance. Ha accolto infine con soddisfazione l’astensione di alcuni colleghi della minoranza, interpretandolo come il segno di una valutazione positiva di almeno alcuni aspetti del piano.