Raggira un’anziana con la truffa del “finto nipote”, si fa consegnare 40mila euro in gioielli e scappa: arrestato a Milano

Savona. Ieri a Milano i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, in collaborazione con quelli della Polizia Ferroviaria di Milano, hanno arrestato un 52enne italiano con l’accusa di truffa aggravata. Dopo aver messo a segno un colpo da circa 40.000 euro ai danni di un’anziana savonese, l’uomo si è dato alla fuga in treno proprio verso il capoluogo lombardo. Il fermo è avvenuto nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani ed a tutela delle cosiddette fasce deboli, intensificata dal questore di Savona.

Tutto è iniziato con una telefonata di un finto “nipote”. Questi ha contattato la vittima 86enne segnalando l’urgenza di una costosissima pratica da effettuare presso l’ufficio postale e convincendola a dargli quanto più oro e contante potesse avere in quel momento. La signora si è fatta convincere a consegnare collane, anelli, spille, monete, orologi, in pratica i ricordi di una vita.

Nonostante l’agitazione del momento, tuttavia, la vittima si è resa conto che la richiesta era sospetta e ha contattato la Polizia di Stato.

Sono immediatamente intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno affiancato la signora nelle fasi successive, sino ad arrivare (grazie alla costante sinergia dei poliziotti della Squadra Mobile con il colleghi del Posto Polfer Savona e di Milano) all’arresto del truffatore.

L’uomo infatti ha tentato la fuga in treno, ma il viaggio, costantemente monitorato, si è concluso alla stazione di Milano Centrale, dove ad attenderlo c’erano i poliziotti della Squadra Mobile di Savona e della Polizia Ferroviaria di Milano. Il sospettato è stato fermato, controllato e trovato in possesso della refurtiva.

L’immediata segnalazione da parte della cittadina, che non si è persa d’animo, ha portato non solo all’arresto del sospettato truffatore, ma ha permesso anche il recupero della refurtiva che le verrà restituita. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria di Milano.

La Questura di Savona invita ancora una volta a segnalare tempestivamente eventuali telefonate con richieste sospette di contanti o gioielli e sottolinea che la prima regola da seguire è : in caso di dubbio, se uno sconosciuto si mette in contatto con voi o vi ferma per strada o suona alla porta e chiede di entrare in casa, bisogna sempre chiamare il numero europeo unico di emergenza 112.