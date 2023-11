Raffica di furti a Savona, Russo: “Disagio sociale figlio di crisi economica e tagli ai servizi, per ordine pubblico serve aiuto di tutti”

Savona. Due furti in 24 ore, uno in un ortofrutta a Santa Rita e l’altro ai danni di un locale della Darsena. Gli ennesimi, gli ultimi di una serie iniziata questa estate e che sembra non avere fine. Nel mirino dei ladri finiscono ristoranti (in Darsena tantissimi, c’è chi è stato colpito anche tre volte in un mese), bar, benzinai, macellerie, gastronomie, persino la piscina Zanelli. Ovunque ci possa essere un fondocassa, spesso di poche decine di euro. Sicuramente meno soldi di quelli che poi il titolare è costretto a spendere per riparare i danni dovuti all’effrazione.

Un problema che si presenta sempre più spesso, a Savona, negli ultimi mesi. Certo, il fenomeno delle spaccate è sempre esistito, a volte portato avanti persino da minori come la coppia di fratelli arrestata ad aprile. Ma è evidente come negli ultimi mesi stia crescendo di dimensioni. Affiancato anche a varie manifestazioni di microcriminalità assortita, come il giovane che due notti fa si è messo a distruggere i vetri delle auto in sosta in centro.

“Negli ultimi mesi, a partire dall’estate, si è registrata una maggiore complessità del fenomeno – ammette il sindaco, Marco Russo – Diverse zone della città stanno patendo problemi di sicurezza (che noi preferiamo chiamare di ‘vivibilità’). Si presentano in modo differente, con caratteristiche specifiche, ma hanno tutte a che vedere con la vivibilità dello spazio pubblico. Una situazione che ci preoccupa molto, perché strappa il tessuto sociale e rompe il rapporto tra i cittadini e la città, creando luoghi in cui la vita sociale è esclusa. Per questo dobbiamo chiarire bene il problema che abbiamo di fronte”.

Quali sono allora le cause di questa escalation?

“Innanzitutto devo premettere che problematiche simili riguardano tutte le città, è emerso in modo chiaro anche alla tre giorni di Anci alla quale hanno partecipato 3000 sindaci – inizia Russo – Da quel confronto è emerso come quello della sicurezza sia uno dei temi più presenti nelle varie città. La causa originaria non può essere sottaciuta ed è dovuta ad una concomitanza di due fattori: da un lato crisi economica, Covid e caro energia hanno ampliato enormemente le fasce di disagio sociale, dall’altro stiamo assistendo ad un progressivo taglio di servizi ed un aumento degli oneri a carico delle amministrazioni comunali. Tagli ai sostegni al reddito o per la casa o alle politiche di integrazione, inevitabilmente, si manifestano in questo modo”.

Colpa del Governo quindi? Un errore togliere ad esempio il reddito di cittadinanza?

“Mi limito a osservare che se non si programmano azioni che tengono conto dell’aumento del disagio, poi questo si manifesta nelle città. Se non ci sono politiche di sostegno all’estrema povertà, i problemi si manifestano sulle strade. E i Comuni, primi interlocutori del cittadino, ci mettono la faccia. Lo Stato lascia i Comuni da soli, a confrontarsi con problemi sempre più complessi e con risorse economiche sempre più scarse. La sicurezza non può essere scaricata solo sulle nostre spalle… sì, ci sentiamo soli“.

Ma anche al netto dei tagli sul sociale, il Comune non ha a sua volta qualche colpa? Penso ad esempio al tema della pulizia della città: sporcizia e degrado da sempre alimentano questi fenomeni.

“No, sinceramente non credo. Né la giunta attuale né la precedente. Il fenomeno presenta un intreccio tra tre aspetti: disagio sociale, disagio derivante da patologie psichiatriche o dipendenze e microcriminalità. Ci sono zone con criticità specifiche: in via Mistrangelo predominano il disagio sociale e le forme patologiche, in piazza del Popolo l’attività illecita. Ma spesso l’amalgama è difficilmente distinguibile: in piazza Maestri dell’Artigianato, ad esempio, le persone dedite allo spaccio stanno sostituendosi ai poveri. Ognuno di questi tre aspetti, però, viene affrontato da un soggetto diverso. Il Comune tenta di arginare il disagio sociale, Asl quello psichiatrico e le forze dell’ordine la microcriminalità. Per questo abbiamo stipulato con la Prefettura un ‘patto per la sicurezza’ in cui concordiamo di condividere le azioni sulla città, concependo la sicurezza come figlia di azioni integrate“.

E come sta andando?

“Abbiamo avviato un rapporto di collaborazione obiettivamente proficuo con Prefettura e forze dell’ordine. Venerdì ci siamo riuniti e abbiamo portato la situazione attuale all’attenzione del tavolo: erano presenti anche gli assessori Riccardo Viaggi e Barbara Pasquali, il comandante della polizia locale Igor Aloi e la dirigente dei servizi sociali Katia Ratto. Conosciamo il fenomeno, ce ne occupiamo (tenendo conto che noi siamo l’ultimo anello della catena in una dinamica generale) e abbiamo concordato di far fronte insieme, con un maggior presidio nelle zone ‘calde’ della città e azioni coordinate con Asl. Faremo tutti un passo avanti in più per evitare che si creino dei ‘luoghi’ sempre più caratterizzati da questi problemi.”.

Al di là dei tavoli, cosa sta facendo il Comune per affrontare concretamente nel problema?

“Per parte nostra poniamo in essere tutto ciò che ci risulta possibile. Ad esempio in via Mistrangelo, dopo un periodo di osservazione ed un confronto con la Caritas, sono stati eseguiti alcuni interventi (prima meramente dissuasivi e poi più incisivi) con polizia locale e servizi sociali, con l’ausilio di Sea-S, la società che si occupa dell’igiene urbana, che effettivamente per il momento hanno risolto il problema. Le contromisure sono varie: assumiamo agenti di polizia locale (nell’ultimo mese ho firmato 20 nuovi tesserini), da fine maggio è in servizio un cane antidroga, abbiamo già annunciato interventi nel parcheggio di piazza del Popolo e nuove telecamere per il rilevamento targhe. Naturalmente scontiamo la limitatezza degli strumenti a nostra disposizione”.

Si riferisce ancora ai tagli?

“Non solo. Oggi abbiamo 16 assistenti sociali e un coordinatore che stanno già seguendo 888 minori (di cui 113 affidati dal Tribunale), 599 anziani, 114 disabili e 1100 casi di inclusione sociale”.

Stiamo parlando di 2700 persone. E’ un numero altissimo, ci sta dicendo che i servizi sociali seguono quasi il 5% della popolazione di Savona…

“Sì, e l’organico è estremamente carente in rapporto alla mole di lavoro di cui i servizi sono gravati. Questo spesso costringe a seguire solo chi si rivolge ai servizi. Dall’altro lato il patto di sussidiarietà, che ha come capofila la Fondazione Comunità Servizi (Caritas) ma che coinvolge anche Arci e Croce Rossa, consente di affrontare il grave disagio con la mensa e l’accoglienza notturna, l’unità di strada, il servizio docce. Ma i posti – pur aumentati rispetto al passato – sono comunque limitati e spesso le persone di cui parliamo non si vogliono rivolgere a queste strutture”.

Alle forze dell’ordine cosa chiedete?

“Una mano. Il dialogo è fondamentale. In quest’ottica ad esempio dobbiamo migliorare il coordinamento con la Questura per tramutare i ‘daspo urbano’ emessi dal Comune – nel 2023 già diverse decine – in veri e propri fogli di via“.

E invece ad Asl?

“Di fronte a casi chiaramente psichiatrici, ad esempio, i nostri servizi si sono attivati insieme alla polizia locale per ottenere il ricovero di soggetti che manifestavano chiaro disagio, con il solo risultato che dopo poche ore, superata la fase acuta, queste persone sono state rimandate in strada dal pronto soccorso. E’ necessario che Asl sia sul territorio per ‘intercettare’ questi casi. Stiamo attivando una collaborazione con l’azienda sanitaria: c’è bisogno di capire come prendere in carico queste persone, esiste una fascia di disagio che non necessariamente si reca presso i servizi e va in qualche modo intercettata”.