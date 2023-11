Punto Nascite Santa Corona, l’amministrazione pietrese: “Irresponsabile volere lo spostamento da Savona”

Pietra Ligure. “Nonostante l’unità di intenti dimostrata, c’è chi come il consigliere Mario Carrara riesce puntualmente a mostrarsi con un atteggiamento arrogante, demagogico e propagandistico. Nonostante la piena condivisione della mozione da lui presentata, il Consigliere Carrara ha pervicacemente tenuto un comportamento irresponsabile e sconsiderato su un punto del dispositivo finale che chiedeva, in sostanza, lo spostamento o meglio la chiusura del Punto nascite di Savona, in favore di quello di Pietra Ligure”.

Così l’amministrazione pietrese chiarisce sulla vicenda della riapertura del Punto Nascite al Santa Corona dopo il recente Consiglio comunale: “La seduta consiliare ha evidenziato in modo piuttosto netto, i differenti modi di concepire e trattare i problemi che riguardano i cittadini, non solo pietresi, tra questa amministrazione e una parte della minoranza”.

“Lo spostamento o meglio la chiusura del Punto nascite di Savona, in favore di quello di Pietra Ligure è na cosa per noi irricevibile per due semplici motivi: in primis perché non crediamo affatto che la riapertura del “nostro” reparto di ostetricia e ginecologia, che chiediamo con forza, debba essere subordinata a qualsiasi altro provvedimento di Regione o Asl. In secondo luogo perché il disagio che il nostro territorio sta vivendo ormai da tre anni, con le conseguenze ben note a tutti, non debba riverberarsi in alcun modo su altre porzioni di territorio provinciale”.

“Noi crediamo responsabilmente che due punti nascita in Provincia di Savona siano assolutamente necessari, indipendentemente dal fatto che siano questi istituiti in ospedali sedi di Dea di primo o di secondo livello, contraddicendo la logica sconsiderata del consigliere Mario Carrara”.

“I bambini possono nascere tranquillamente nelle tante strutture liguri esistenti. Crediamo al contempo che nessuna donna residente in questa regione e in questa provincia debba dover percorrere distanze spropositate per poter partorire in piena sicurezza”.

“Il nostro interesse e quello dei tanti cittadini che confidano in questa amministrazione, non può prescindere da un atteggiamento responsabile e costruttivo che va molto oltre gli interessi di bottega di qualcuno che ha una visione miope della politica. Amministrare e far politica è per noi servizio da rendere alla collettività. Collettività che, come già detto, ha il diritto di potersi curare efficacemente da La Spezia a Ventimiglia” concludono dall’Amministrazione pietrese.