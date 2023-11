Promozione, San Francesco Loano a quota 30 punti: sconfitto 2-1 il Celle Varazze

SAN FRANCESCO LOANO 2 (7′, 22′ Alberto) vs CELLE VARAZZE 1 (50′ Schirru)

90+8′ Finisce qui! 7 vittorie su 7 in casa per la San Francesco Loano che resiste e vince anche oggi.

90+7′ Fallo di Ciravegna e altro calcio piazzato per gli ospiti, ormai è l’ultima possibilità.

90+4′ Bonifazio ferma la falcata di Severi e viene ammonito. Punizione per il Celle Varazze e sofferenza per la San Francesco Loano.

90+2′ Che rischio per Gallo, protagonista di un’uscita alta decisamente azzardata dopo un cross proveniente dalla destra. Il portiere del Loano blocca il pallone, ma scorre un brivido lungo la schiena dei tifosi sugli spalti.

90′ Ammonito Damonte per proteste, aumenta il nervosismo e diminuisce la qualità tra i calciatori del Celle Varazze.

89′ Eccolo Auteri, prima serve Halaj per la possibilità del 3-1, adesso dribbla un avversario e conquista un calcio di punizione in zona pericolosa. Preziosissimo in questo finale il capitano della San Francesco.

87′ Halaj vicino al 3-1! Break di Auteri che supera il centrocampo del Celle Varazze, serve per il compagno, che imprime precisione ma poca forza al tiro bloccato dal portiere avversario.

85′ Finale intenso nella cornice dell’Ellena, tanti duelli, tanti contrasti e tanta fisicità per difendere il risultato da una parte, e per ribaltarlo dall’altra.

79′ Altro cambio per Monteforte, Cavallone entra al posto di Balleri, l’uomo che aveva deciso la gara di settimana scorsa contro la Carcarese.

78′ Intervento irregolare di Schirru su Bonifazio, il 5 degli ospiti viene ammonito. Adesso la San Francesco prova anche a spezzettare il ritmo del gioco.

75′ Occasione per il Celle Varazze con il colpo di testa del neoentrato Severi che però non impensierisce particolarmente Gallo.

73′ Termina ora la sfida di Totaro che non riesce a dare continuità alla media di un gol a partita tenuta nelle prime 11 giornate. Al suo posto il numero 20 Ciravegna.

72′ Cartellino giallo per Balla. Da notare che in una partita nervosa come questa, siano stati fischiati pochi falli.

70′ Fuori Saracco e dentro Severi, secondo cambio per Monteforte.

68′ Non è certo il miglior pomeriggio delle due stelle della San Francesco, Totaro e Auteri. Fino a questo momento opachi i due attaccanti. Proprio ora il 10 prova a rendersi pericoloso con un tiro di controbalzo che termina fuori.

65′ Fase di stallo del match, Cattardico prova con una sostituzione a riportare sostanza nel pacchetto offensivo rossoblù: fuori Rocca e dentro Halaj.

59′ Arrivano le prime mosse dalla panchina: nel Celle Varazze dentro Nelli e fuori Maggi.

53′ Due aspetti da segnalare relativi al gol del Celle Varazze: in primis il terzo gol su tre di questo pomeriggio da palla inattiva, in secondo luogo, invece, la marcatura non eccezionale della San Francesco. Si può dire che sia stato, in tutta la partita, il primo momento di fragilità per la retroguardia dei padroni di casa.

50′ Riapre la partita il Celle Varazze! Il calcio d’angolo di Di Molfetta diventa un’assist per la realizzazione di Schirru. 2-1 all’Ellena, tutto in gioco.

Inizia la ripresa, vedremo se cambierà il copione del match.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce il primo tempo, San Francesco Loano avanti 2-0 con doppietta di Alberto.

43′ Palo per il Celle Varazze! Prima azione elaborata da parte degli ospiti e dopo un cross dalla destra la deviazione fortuita di Balla fa terminare la sfera sul legno.

41′ Chance dalla distanza per la San Francesco, ma il destro di Buonocore finisce di parecchio sopra la traversa.

36′ Si mette in moto anche Auteri con una rovesciata che termina sul fondo. Il 10 della San Francesco sta aumentando il numero di palloni toccati e prova a entrare in partita. Nel frattempo ammonizione per Basso.

31′ Fa fatica a rispondere il Celle Varazze, gli ospiti non riescono a costruire azioni pericolose. Come già dimostrato ampiamente in questa stagione, infatti, la difesa del Loano è estremamente rocciosa.

25′ Contatto dubbio nell’area di rigore della San Francesco Loano, dove Anselmo è finito a terra. L’arbitro, comunque, lascia proseguire.

22′ 2-0 della San Francesco! Ancora palla inattiva battuta da Calcagno, ancora deviazione in area da parte di Alberto e raddoppio dei padroni di casa.

18′ Si rende pericoloso anche Basso con un tiro dalla distanza che termina alto. San Francesco Loano decisamente più propositiva in questi primi minuti.

17′ Alle trombette del pubblico di casa rispondono i tamburi portati dai tifosi ospiti appena entrati allo stadio. La sfida, oltre che in campo, si gioca anche sulle tribune.

15′ Occasione per la San Francesco! Ottima combinazione in area tra Totaro e Auteri, il numero 7 va poi alla conclusione che viene, però, neutralizzata da Ghizzardi.

12′ Avvio di gara vibrante con tanti duelli in mezzo al campo e una San Francesco in controllo della gara. Il Celle Varazze prova a farsi vedere con qualche timida ripartenza ma ancora nessun pericolo per la difesa di mister Cattardico.

7′ Vantaggio della San Francesco Loano! Corner dalla sinistra battuto perfettamente da Calcagno e girata vincente di Alberto che trova la rete dell’1-0

4′ Rettangolo di gioco in cattive condizioni, le due squadre sono spesso costrette a giocare con palloni alti.

Fischia l’arbitro, comincia la sfida! Fumogeni, trombette, palloncini e cori: l’atmosfera è bollente allo Stadio “Ellena”

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Calcagno, 3 Taku, 4 Alberto, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Buonocore, 9 Rocca, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 D’Aprile, 14 Angelico, 15 Barone, 16 Staltari, 17 Giglio, 18 Halaj, 19 D’Aiuto, 20 Ciravegna.

Celle Varazze: 1 Ghizzardi, 2 Severi, 3 Damonte, 4 Tissone, 5 Schirru, 6 Saracco, 7 Balleri, 8 Durante, 9 Maggi, 10 Di Molfetta, 11 Anselmo. A disposizione di mister Monteforte: 12 Debenedetti, 13 Valle, 14 Severi, 15 Rebagliati, 16 Morando, 17 Negro, 18 Berruti, 19 Nelli, 20 Cavallone.

Dirige il match Mehmet Akif Kartal della sezione di Imperia, con Lorenzo Trucco (Imperia) e Davide Ciminelli (Savona) nel ruolo di assistenti.

Loano. Torna a giocare nel proprio fortino la San Francesco Loano, che allo Stadio “Giorgio Ellena” ha conquistato 6 vittorie in 6 partite, in un campionato che vede i rossoblù al comando della classifica. Ma oltre ai 27 punti delle prime 11 giornate, i ragazzi di mister Cristian Cattardico arrivano dal passaggio del turno in Coppa dopo 120 minuti di battaglia sul campo del Ceriale.

Sul terreno loanese, però, si presenta una delle più immediate inseguitrici della capolista. Infatti, il Celle Varazze si trova in terza posizione a cinque lunghezze di distanza dalla San Francesco. Vedremo se la squadra di mister Luca Monteforte sarà in grado di ottenere il secondo successo consecutivo, dopo aver battuto la Carcarese settimana scorsa, nell’ultima partita di Mario Pisano da allenatore biancorosso.