Promozione, il Pontelungo riprende il Ceriale all’ultimo respiro. Zanardini: “Contento per il pareggio”

Albenga. Un punto pesantissimo. Nel calcio è possibile interpretare in svariate maniere un risultato di parità: quello ottenuto ieri dal Pontelungo rientra sicuramente nella casistica dei punti guadagnati. Il gol di Calandrino ha infatti ripreso il Ceriale all’ultimo respiro regalando alla squadra allenata da mister Zanardini un pareggio davvero prezioso.

“Noi siamo questi – ha esordito il tecnico dei granata nel post gara -, abbiamo lottato e combattuto. Il Ceriale ha fatto la partita; noi abbiamo cercato di far male ai nostri avversari in ripartenza, alla fine ci siamo riusciti in un paio di situazioni da palla inattiva. Saremmo potuti andare sul 2-0, lì forse la partita sarebbe cambiata. Loro comunque sono una delle squadre che gioca meglio a calcio del nostro girone”.

L’espulsione rimediata da Favara al 59’ ha costretto il Pontelungo a giocare più di mezz’ora in inferiorità numerica: “Stavamo provando a gestire il pareggio e lui ha commesso un’ingenuità. È un ragazzo che ci dà tanto, ma deve migliorare in determinate situazioni. Purtroppo è la seconda volta che rimaniamo in dieci per mezz’ora. Domenica scorsa è andata bene e siamo riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, oggi siamo riusciti a rimetterla in piedi. Non era facile, alla fine eravamo veramente stanchi”.

Infine Zanardini ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Il Ceriale ha fatto la partita, noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Mi tengo il pareggio, sono contento del risultato. La squadra sta riuscendo a trasformare la qualità in quantità, ci stiamo prendendo le nostre soddisfazioni. Non so dove possiamo arrivare, so che per adesso è bello”.