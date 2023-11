Promozione. Il Pontelungo la riprende nel finale contro uno spettacolare Ceriale

CERIALE 2 (56’ Burdisso, 83’ Piu) VS PONTELUNGO 2 (39’ Badoino, 94’ Calandrino)

95’ Finisce qua il match, 2 a 2 e pareggio conquistato dai granata negli ultimissimi minuti di gara.

94’ All’ultimo secondo ci pensa Calandrino a rimettere la gara in parità e a far festeggiare gli ospiti al Merlo. Che gara cari lettori, dalle mille emozioni. I giocatori sono esplosi in campo, adesso è tutto da rifare per il Ceriale in questi ultimi minuti.

91’ Ultimo cambio del match per il Pontelungo per smuovere gli equilibri: fuori Vignola per Musciatti.

90’ Assegnati 5 minuti di recupero.

87’ Condorelli prova la conclusione che potrebbe chiudere il match, palla di poco alta.

83’ Il Ceriale ci ha creduto e Piu ha portato in vantaggio i suoi. Sacco, con un filtrante da vero numero 10, vede l’inserimento del vero numero 10 che colpisce da pochi passi e buca Breewuer. Dal 20 al 10, un gol che vale doppio.

82’ Schema su corner del Ceriale, la palla arriva a Piu che tira di potenza spendendo il pallone alle stelle.

79’ Ammonito Corciulo, punizione dal limite conquistata da Vignola.

78’ Cambio anche per Zanardini: fuori Delfino per Badoino G.

76’ Cambio per Brignoli: fuori Ballone per Gibilaro. Partita molto accesa in questi frangenti, entrambi i club stanno spingendo molto per ritrovare la vittoria.

71’ Altra conclusione pericolosa di Piu, Breewuer risponde presente con un’altra prodezza. Intanto Brignoli ha effettuato un altro cambio: fuori Beluffi per Sacco.

67’ Altri due cambi per il Pontelungo: out Sfinjari e Marquez, in Favara M e Calandrino.

66’ Primo cambio anche per Zanardini: fuori Guardone per Nardi.

64’ Ammonito Piu per un fallo a centrocampo su Marquez.

62’ Primo cambio del match adoperato da Brignoli: fuori Agate per Condorelli.

59’ Espulsione di Favara. Doppio intervento falloso per il quale era stato ammonito, le proteste e forse uno schiaffo cambiano la decisone dell’arbitro e tramutano il giallo in rosso. Pontelungo in 10.

56’ Burdisso riporta in parità il match, grandissima conclusione, deviata da un giocatore ospite, che non riesce del tutto a deviare il tiro.

55’ Grandissima parata di Breewuer, risposta decisa dell’estremo difensore.

53’ Delfino mette in mezzo per Sfinjari, un difensore devia la traiettoria e rende la conclusione del numero 10 ospite più complicata. Palla comunque fuori di poco.

51’ Grandissimo salvataggio di Breewuer, il Ceriale ha risposto subito presente all’azione ospite.

49’ Erroraccio difensivo che favorisce Marquez, 1 contro 1 con Luppi pericoloso ma l’attaccante granata non è riuscito a segnare.

48’ Piu cerca la porta dalla distanza, conclusione fuori dal campo.

45’ Si riprende, palla per il Ceriale.

Secondo tempo

47’ Finisce dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco. Pontelungo in vantaggio.

44’ Sardo entra in area e scocca il tiro, sulla respinta arriva Agate che prova a cercare la porta senza successo, Breewuer ci mette il corpo e manda in corner.

39’ Ed arriva il gol del Pontelungo. Gol di Badoino che colpisce di testa su punizione.

38’ Fallo conquistato da Sfinjari sulla trequarti. Gesto di stizza dello stesso che colpisce l’avversario, ammonito.

35’ Grandissimo inserimento di Beluffi dopo il filtrante visionario di Piu. Breewuer si immola, ma entrambi i gesti tecnici non sono serviti a nulla: fuorigioco.

32’ Ancora il Pontelungo pericoloso sui corner. Adesso è Badoino a tirare sul cross di Sfinjari, conclusione fotocopia del corner di Alizeri.

30’ Sembrava ci fosse rigore per il Ceriale dopo il fallo di Breewuer su Agate, ma il guardalinee ha ravvisato la posizione di fuorigioco. Adesso è il Ceriale a dettare il ritmo partita, con l’asse Sardo-Beluffi in grande spolvero.

25’ Burdisso tenta la rovesciata sul rimpallo come Giroud contro la Gibilterra. A differenza della punta francese però, l’attaccante cerialese non ha trovato il gol.

22’ Alizeri vicino al vantaggio sul corner di Sfinjari. Gara comunque equilibrata senza esclusione di colpi.

19’ Beluffi ha cercato il colpo da biliardo tirando da una mattonella difficile e defilata. Palla deviata in corner.

17’ Che giocata di Sfinjari. Recupera palla in mezzo a due e sventagliata che taglia tutto il campo a servire Delfino. Palla depositata poi in corner dalla difesa cerialese.

13’ Conclusione violenta di Vignola. Luppi blocca ancora.

10’ Primo tiro in porta per il Pontelungo. Guardone controlla, serve Sfinjari che a giro mira lo specchio. Conclusione non troppo insidiosa bloccata con decisione da Luppi.

6’ Punizione conquistata da Beluffi dal limite dell’area, il Ceriale risponde presente.

3’ Partito subito bene il Pontelungo, le linee mediane hanno cercato già in 2 occasioni gli esterni creando superiorità numerica.

1’ Si comincia, palla per il Pontelungo.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Ceriale: 1 Luppi, 2 Sardo, 3 Osinaga, 4 Ballone, 5 Corciulo, 6 Genduso, 7 Agate, 8 Farinazzo, 9 Burdisso, 10 Piu, 11 Beluffi. A disposizione di mister Brignoli ci sono: 12 Vinci A, 13 Prudente, 14 Vinci S, 15 Piotto, 16 Gibilaro, 17 Cenisio, 18 Condorelli, 19 Secco, 20 Sacco.

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Alizeri, 3 Schiano, 4 Favara D, 5 Roascio, 6 Vignola, 7 Delfino, 8 Badoino A, 9 Marquez, 10 Sfinjari, 11 Guardone. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ghiozzi, 13 Gerini, 14 Badoino G, 15 Calandrino, 16 Musciatti, 17 Caputo, 18 Nardi, 19 Gibertini, 20 Favara M.

Terna dell’incontro composta da Tommaso Miraglia della sezione di Imperia, coadiuvato da Federico Di Benedetto della sezione di Novi Ligure e Stefano Doglio della sezione di Savona.

Ceriale. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e benvenuti nella webcronaca LIVE di Ceriale vs Pontelungo. Sfida molto sentita vista anche la vicinanza delle due città. Le due squadre non si affrontano in una gara ufficiale da molto tempo, precisamente dalla stagione 2015/2016, quando entrambe le squadre militavano in Prima Categoria ed entrambi i match avevano visto il Ceriale vincitore. Oggi la musica potrebbe cambiare: la squadra di Zanardini ha appena conquistato il secondo posto e sembra non voler mollare la San Francesco, in vetta a +5 dal secondo posto. La squadra di Brignoli, a favor di campo, cercherà invece di rimediare la sconfitta esterna contro il Legino per risalire la classifica ed entrare in zona play-off.