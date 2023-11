Promozione, Finale sempre più in crisi. Tutti in discussione al Felice Borel

Finale Ligure. Dopo la retrocessione dall’Eccellenza, molti addetti ai lavori reputavano il Finale come una plausibile big ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Invece i giallorossoblù si trovano addirittura in zona playout a causa di una partenza assolutamente deficitoria: 6 sconfitte in 12 giornate, solo 4 vittorie ed un pareggio. Insomma, dalla squadra di Ivan Monti ci si aspettava veramente molto di più.

“Un annata difficile, sicuramente stiamo facendo meno di quanto previsto ad inizio anno – ha dichiarato il direttore sportivo Roberto Belvedere ieri a Mixed Zone -. Questa è una squadra molto giovane che va in difficoltà nei momenti clou della partita. In questi casi diventa più difficile tirare fuori certe giocate. Nell’ultimo mese abbiamo avuto un calo importante e domenica contro la Campese abbiamo avuto una battuta d’arresto inaspettata. Bisogna lavorare per riprenderci”.

E con la finestra invernale alle porte, il sodalizio è chiamato a buttarsi sul mercato: “Non è facile perché, per esigenze di campo e avendo una squadra giovane, abbiamo deciso di allenarci al pomeriggio. Con la gente che lavora è difficoltoso trovare dei giocatori disponibili per quella fascia d’orario. Stiamo lavorando e faremo sicuramente degli innesti perché qualcosa dobbiamo cambiare“.

Ma attenzione a cosa potrebbe accadere nel giro delle prossime ore in casa Finale. Dalla guida tecnica ad alcuni giocatori dell’organico che hanno reso meno di quanto si aspettasse. A nessuno è garantita una permanenza al Felice Borel proprio perché “si è tutti in discussione“, come ha dichiarato Belvedere. Sul lato tecnico, in estate si ricordano a titolo informativo i contatti con Andrea Biolzi, che rimane un profilo altisontante all’interno degli “svincolati”, ma anche con Roberto Biffi. La società si era poi affidata a Monti, rimarcando la totale fiducia anche dopo che il tecnico aveva rassegnato le dimissioni al termine della sconfitta di Legino. Ora per dare una scossa a livello di nervi, nonostante permanga sempre stima nei suoi confronti, non è assolutamente da escludere a priori un cambio in panchina, senza dimenticarsi la figura di Marco Mambrin che rappresenterebbe una soluzione interna per il club di via Brunenghi. Nulla ancora di certo, si attendono novità in merito. Ma l’obiettivo del Finale è soltanto uno: risalire la classifica per raggiungere una posizione più congeniale ai propri progetti, a partire dalla sfida casalinga contro il Pra’ FC.