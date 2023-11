Promozione, il Celle Varazze vince in zona Cesarini: beffa per la Carcarese

CELLE VARAZZE – CARCARESE 2-1 (12’ Arcidiacono, 33’ Della Rossa, 93’ Balleri)

51’ Triplice fischio: vittoria Celle Varazze

48’ GOOOOOOOOOOL! In piena zona Cesarini, il Celle Varazze si riporta in vantaggio con Balleri che raccoglie un crossa dalla sinistra e a due passi dalla porta appoggia in rete. 2-1

45’ Cross dalla sinistra, Saziozzi colpisce al volo di sinistro e fa tremare la traversa. Grande occasione per la Carcarese

36’ Primo cambio per la Carcarese: Brovida prende il posto di Brignone

34’ Corner di Della Rossa dal sinistra direttamente in porta: Ghizzardi devia con i pugni, la palla si alza allora il portiere manda in angolo

29’ Altro cambio per il Celle Varazze: Piroli esce per Nelli

25’ Punizione dalla linea di fondo per il Celle, batte Damonte, un cross teso che attraversa l’area piccola, due attaccanti mancano di un soffio il pallone

20’ Corner per il Celle Varazze, dopo un batti e ribatti in area, sponda per Saracco che dal limite calcia di destro: palla sul fondo

16’ Rinvio di Ghizzardi colpisce sulla schiena Saviozzi in pressing, per fortuna del Celle Varazze la palla esce a lato senza favorire l’attaccante ospite

11’ Saracco cambia gioco servendo sulla sinistra Damonte, che crossa sul secondo palo: Balleri tutto solo svirgola e manda sul fondo

7’ Brignone ci prova dalla distanza, ma il suo mancino è fuori misura

3’ Lancio di Bertoni dalla propria metà campo per Saviozzi che spizzica di testa e riesce ad andare via a due difensori locali, ma poi trova un altro avversario sul suo cammino che, per fortuna del Celle, riesce a fermarlo altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con Ghizzardi

Via alla ripresa, due cambi per mister Monteforte: fuori Morando e Arcodiacono, dentro Balleri e Severi S.

SECONDO TEMPO

46’ Finisce in pari il primo tempo

41’ Cross di Briano dalla sinistra, il difensore anticipa Brignone, la palla si impenna e Ghizzardi la fa sua

33’ PAREGGIO! Briano si conquista una punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area, a batterla va Della Rossa che infila in rete. 1-1

25’ Carcarese fin qui poco lucida, tanti errori nella fase di costruzione e qualche disattenzione a livello difensivo. Celle Varazze invece più sicuro, compatto e concreto

16’ Uno-due al limite dell’area tra Di Molfetta e Anselmo, quest’ultimo si libera del difensore e calcia, ma Croce “mura” la sua conclusione in scivolata, Bell’azione dei padroni di casa

12’ GOOOOOOL! Punizione di Morando dalla trequarti destra in area piccola, Arcidiacono a due passi devia in rete. 1-0

10’ Partita fin qui non equilibrata, ma corner per parte ma ancora nessuna occasione nitida

Si parte alle 15:00, Celle Varazze in divisa arancione, Carcarese biancorossa. Locali sostenuti da un folto gruppo di tifosi

Celle Ligure. Allo stadio Olmo Ferro in scena l’undicesima giornata del girone A di Promozione, in campo Celle Varazze e Carcarese. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Un match che si preannuncia ricco di emozioni, con entrambe le squadre che vogliano tornare alla vittoria.

Dopo un inizio con l’acceleratore, infatti per il Celle Varazze due pareggi e una sconfitta, arrivata lo scorso turno in casa del Pra’. Un ko, il primo del campionato per la squadra di Monteforte, che brucia essendo arrivato nel finale e con annessa l’espulsione di Schirru per doppio giallo.

Non è andata meglio alla Carcarese che, dopo aver incassato in trasferta il poker del Ventimiglia, ha perso anche in casa con il Finale. Due sconfitte che hanno allontanato la squadra di Pisano dalla zona playoff, ora distante 6 punti. Un gap che i valbormidesi hanno la possibilità di colmare, ma solo se riusciranno a dare una svolta ad un campionato finora troppo altalenante considerando gli obiettivi ambiziosi di inizio anno.

FORMAZIONI

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi E., Damonte, Tissone, Arcidiacono, Saracco, Durante, Piroli, Di Molfetta, Morando, Anselmo. A disp.: Debenedetti, Severi S., Balleri, Rebagliati, Nelli, Negro, Maggi, Berruti, Cavallone. All. Luca Monteforte

CARCARESE: Longato, Spozio, Nonnis, Brovida, Moretti F., Brignone, Saviozzi, Bertoni, Manfredi, Moretti L., Briano. A disp.: Delfino, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Basso , Diamanti, Della Rossa, Zizzini, Bianchi. All. Mario Pisano

ARBITRO: Andrea Pau di Genova

ASSISTENTI: Edoardo Bondi e Santina Delfino di Genova