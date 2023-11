Promozione, Carcarese di prepotenza sul Ceriale: vince 5-0 e ritrova la vittoria

CARCARESE – CERIALE 5-0 (54’ Mombelloni, 69’ Briano, 76’ Brovida, 89’ e 92’ Saviozzi)

47’ GOOOOOL Corciulo regala il pallone a Saviozzi che a tu per tu con il portiere non sbaglia. 5-0 e triplice fischio

45’ Sugli sviluppi di un corner, Corciulo indirizza sul primo palo, ma Longato è attento e difende la porta locale

44’ POKER! Traversone di Della Rossa in area, dove Saviozzi di piatto realizza il quarto centro della Carcarese

37’ Sostituzione Ceriale: Cenisio entra Beluffi

36’ Altro cambio Carcarese: Dematteis prende il posto di Brignone

32’ È il momento di Della Rossa, entra per Brovida

31’ TRIS! Brovida parte dalla trequarti, entra in area e con un diagonale infila la terza rete dei valbormidesi

29’ Si fa subito notare il neo entrato Zizzini: al limite si libera del difensore e calcia, Vinci si oppone

26’ Doppio cambio per mister Ponte: fuori Bonifacino e Briano, dentro Zizzini e Bianchi

24’ GOOOOOOOOL! Cross di Brovida dalla destra, da due passi questa volta Briano non sbaglia e infila il raddoppio

23’ Primo cambio per la Carcarese: capitan Spozio esce per Fabio Moretti

21’ Bertoni verticalizza per Briano che sulla sinistra va via in velocità al difensore e in area lascia partite il diagonale: palla sul fondo

19’ Occasionissima per la Carcarese: Briano colpisce il palo, sulla respinta ci prova Bonifacino, palla fuori di pochissimo

17’ Agate esce per Sacco

16’ Giallo per Spozio falloso su Agate

15’ Tripla occasione per Saviozzi, per due volte parato da Vinci, la terza volta è un difensore a murare la sua conclusione. L’attaccante chiede rigore per tocco di mano, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi

13’ Terzo cambio per il Ceriale: Gibilaro lascia spazio a Secco

9’ GOOOOOOOOL! Corner di Brignone dalla destra, sul secondo palo Mombelloni infila in rete. Secondo gol consecutivo per il terzino biancorosso e vantaggio meritato per i valbormidesi

8’ Mancino dalla distanza di Saviozzi, conclusione angolata, Vinci manda in angolo

6’ Doppio cambio per mister Brignolo: fuori Simone Vinci e Piotto, dentro Prudente e Beluffi

5’ Giallo anche per Gibularo che tira per i pantaloncini Brignone

4’ Mombelloni dal limite mette in mezzo un cross teso, Saviozzi non riesce a toccare in area piccola, ci arriva invece Vinci che allontana in qualche modo

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, fin qui meglio la Carcarese che, nonostante le tante occasioni, non riesce a segnare

45’ Un minuto di recupero

39’ Briano crossa dalla sinistra sul secondo palo, dove Saviozzi di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

37’ Fallo identico di Piotto su Spozio: gli tira la maglia e si prende l’ammonizione

36’ Giallo per Agate che strattona Brovida

33’ Brignone segna, la tribuna festeggia ma l’arbitro annulla la rete per fallo di mano in area da parte dello stesso numero 10 locale

30’ Errore della difesa ospite, la palla arriva a Brignone che entra in area e a tu per tu carica il destro, ma trova Vinci

27’ Cross teso di Brovida, che attraversa l’area piccola ma nessuno si arriva per fortuna del Ceriale

19’ Cross dalla destra di Brovida sul secondo palo, dove Briano colpisce di testa e manda a lato

17’ Anche Agate ci prova da fuori, Longato allontana dalla porta con i pugni

15’ Conclusione dalla distanza di Condorelli, Longato si distende e manda in angolo

13’ Che occasione per la Carcarese! Filtrante perfetto di Spozio per Brignone che batte Vinci ma prende il pallo, sulla respinta arriva Saviozzi murato da Osinaga

5’ Brovida recupera palla in area e serve Brignone in posizione centrale: la sua conclusione viene deviata dalla difesa ospite, la palla finisce a Saviozzi che da due passi si fa parare da Vinci

3’ Burdisso riceve al limite, spalle alla porta, si gira e calcia: la conclusione è troppo debole per impensierire Longato

Si parte alle 15:03, Carcarese in divisa biancorossa, Ceriale gialloblu

Carcare. La Carcarese torna in campo dopo una settimana complicata e lo sarà anche la sfida che deve affrontare: al Corrent infatti è ospite il Ceriale, che arriva dalla delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia e da due turni in cui manca la vittoria.

In panchina a guidare i biancorossi questo pomeriggio ci sarà Alessio Ponte, tecnico arrivato a Carcare quest’estate che è stato il vice prima di Loris Chiarlone (esonerato un mese fa) e poi di Mario Pisano (che mercoledì sera ha rassegnato le dimissioni).

Una situazione delicata quindi nello spogliatoio dei valbormidesi, che oggi dovranno cercare di mettere da parte tutti gli avvenimenti delle ultime settimane e pensare solo al campo.

Per quanto riguarda il Ceriale, come detto, l’obiettivo è tornare a vincere. In settimana la squadra ha dato anima e forze per cercare di battere il San Francesco Loano, ma ai supplementari ha ceduto lasciando ai rossoblù il pass per la semifinale di Coppa Italia. In campionato i tre punti mancano da due giornate, ovvero dalla vittoria con il Camporosso, poi la sconfitta contro il Legino e il pari con il Pontelungo.

Ora i biancoblu si trovano al nono posto della classifica, a quota 14 punti come Praese e Finale. A due distanze invece la Carcarese che è tredicesima e quindi in zona playout.

FORMAZIONI

CARCARESE: Longato, Bonifacino, Mombelloni, Moretti L., Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Briano, Brignone, Saviozzi. A disp.: Delfino, Croce, Bianchi, Manfredi, Moretti F., Dematteis, Zizzini, Diamanti, Della Rossa. All. Alessio Ponte

CERIALE: Vinci A., Vinci S.,Osinaga, Farinazzo, Corciulo, Piotto, Agate, Condorelli, Burdisso, Piu, Gibilaro. A disp.: Luppi, Prudente, Beluffi, Secco, Cenisio, Sacco. All. Davide Brignoli

ARBITRO: Filippo Masini di Genova

ASSISTENTI: Davide Botto di Genova e Emiljano Plaka di Savona