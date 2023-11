Prima Categoria, due vittorie consecutive fanno volare la Letimbro. Oliva: “Stiamo lavorando bene”

Savona. Un ottimo bottino di punti in vista di quattro gare infuocate. È una Letimbro in forma e pronta a chiudere il girone d’andata in grande stile la squadra che domenica ha superato la Priamar con il risultato di 1-3.

Al termine del match, mister Maurizio Oliva ha commentato la prestazione offerta dai suoi giocatori: “La squadra sta lottando e lavorando bene. Abbiamo rischiato di prendere gol dopo un secondo, ma poi sul ribaltamento di fronte abbiamo segnato. Siamo stati fortunati sull’autogol del 2-1, però in generale abbiamo fatto una partita gagliarda e importante. Qui non si può venire a fare calcio educato, qui serve un calcio sporco come piace a me. Siamo stati bravi”.

“Non guardo le assenze – ha proseguito l’intervistato -, quest’anno è una stagione particolare e ne abbiamo a più non posso. Riusciamo a sopperire perchè abbiamo allestito una rosa da 28 giocatori. La Priamar è una buona squadra e soprattutto davanti ha giocatori importanti che sanno giocare a calcio. Ha un centrocampista (Ribeiro Macedo, ndr) veramente bravo, sono una buona formazione. Credo che giocando così possano salvarsi”.

Sui prossimi impegni della Letimbro, Oliva ha concluso dichiarando: “Affronteremo delle squadre molto forti, compagini attrezzate che hanno dichiaratamente la volontà di arrivare in alto. Noi però abbiamo la volontà di fare bene. Avremo l’occasione di disputare tre partite consecutive in casa. Al momento continuiamo ad essere l’unica società del ponente ad aver battuto il Savona, puntiamo a mantenere questo record”.