Prima Categoria “B”, la Letimbro vince e convince: Priamar sconfitta 1-3 al Levratto

Risultato: Priamar 1-3 Letimbro (1’ Zaccariello, 13’ Marouf Alaza, 14’ autogol, 36’ rig. Molinari)

Termina 1-3 il match.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

All’88’ Aglietto cerca la porta direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina sul fondo.

All’85’ mister Oliva inserisce Aglietto al posto di Testi.

All’83’ Testi punta la porta calciando dalla distanza mancando tuttavia lo specchio.

All’81’ Valdora rileva Scaramozzino.

Al 76’ Velez rileva Imeraj: Travu cambia qualcosa nel tentativo di riprendere il match.

Al 75’ Bardhi calcia una punizione da buona posizione, ma il suo tentativo si stampa sulla barriera eretta da Cerone.

Al 68’ una deviazione libera Tuci davanti a Cerone ma l’attaccante della Priamar, in spaccata, non riesce a battere Cerone da posizione ravvicinata: altro brivido per la Letimbro.

Al 66’ Murialdo subentra a Leone, anch’egli acciaccato.

Al 63’ Cerone con i piedi salva ancora i suoi: super prestazione fin qui dell’estremo difensore dei gialloblù.

Al 59’ Giusto rileva Zecchino, primo cambio tra le file degli ospiti.

Al 55’ l’estremo difensore della Letimbro risulta ancora decisivo chiudendo la porta: buona reazione degli uomini di Travi.

Al 48’ la Priamar torna in campo aggressiva cercando immediatamente la rete del 2-3, ma Cerone risponde presente abbassando la saracinesca.

Alle 16.00 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file degli ospiti (si ricorda tuttavia l’ingresso di Albanese per l’acciaccato Guerra al 37’ del primo tempo, ndr)

Termina però 1-3 senza ulteriori emozioni un primo tempo estremamente frizzante, 45 minuti in cui entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una partita dal buon ritmo.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’ Oddera direttamente da punizione trova un’ottima traiettoria la quale però non scende abbastanza: brivido per la Letimbro

Al 37’ Guerra viene sostituito a causa di un acciacco: dentro Albanese al suo posto.

Al 36’ Molinari dagli undici metri piazza il pallone sotto la traversa: è 1-3 al Levratto!

Al 35’ il direttore di gara ravvisa un fallo di mano compiuto in area di rigore da un difensore della Priamar: sarà penalty per gli uomini di mister Oliva.

Al 30’ la Priamar risponde con una doppia occasione in serie: si salvano i gialloblù, ma che brivido!

Al 21’ la Letimbro direttamente da punizione prova ad impensierire Calcagno, ma l’estremo difensore avversario riesce a respingere con i punti.

Al 14’ la Letimbro torna avanti grazie ad un autogol: è 1-2 Levratto!

Al 13’ Marouf trova il pari: è 1-1!

Al 1’ pronti via e Zaccariello sblocca il match: 0-1 Letimbro!

Alle ore 15.01 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Arbitro della sfida è il signor Luca Savino della sezione di Genova.

Le formazioni

Priamar: Calcagno, Bardhi, Bovero, Casalinuovo, Cyrbia (C), Cella, Tuci, Ribeiro, Oddera, Imeraj, Marouf Alaza.

A disposizione: Trucco, Pistola, Nocerino, Setzu, Curcio, Rapa, Ghini, Loi, Velez.

Allenatore: Francesco Travi.

Letimbro: Cerone, Leone, Zecchino, Guerra, Rossetti (C), Crino, Molinari, Belmonte, Testi, Scaramozzino, Zaccariello.

A disposizione: Valdora, Tomasi, Zignego, Albanese, Denegri, Murialdo, Ottonello, Giusto, Aglietto.

Allenatore: Maurizio Oliva.

Presentazione

Savona. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Felice Levratto” Priamar e Letimbro si affrontano in occasione della nuova giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).