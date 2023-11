Prima “A”. Arrivato l’esordio per il “Papi” Quinonez: è stato calciatore professionista in Ecuador

In occasione del match contro il Vadino, tra i valbormidesi si è visto in campo per la prima volta il “Papi” Quinonez all’interno del terreno di gioco. Un passato importante in Ecuador da calciatore professionista, Quinonez è nel gruppo squadra di Macchia dalla preparazione estiva.

Il comunicato del club:

“Sabato è finalmente arrivato l’esordio in partita ufficiale, ma lui con grande professionalità, umiltà, dedizione, spirito e attaccamento, fa parte del nostro meraviglioso gruppo Prima Squadra già dal ritiro murialdese di agosto.

Stiamo parlando di Patrick Quinonez, ribattezzato da tutti noi come “Il Papi”.

Attaccante ecuadoregno classe ’86 al primo anno in Italia. Per lui un’intera vita da calciatore professionista in Ecuador, militando sempre in squadre di Serie A, B e C”.