Priamar, solo le prestazioni non bastano più ma la squadra ci crede. Luca Monaco: “È un momento un po’ così, ma non è finita finchè non è finita”

Savona. Oltre alla classifica c’è di più: il caso della Priamar, squadra spesso applaudita per le prestazioni ma ultima nel girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria, è l’esempio lampante di un leitmotiv spesso ricorrente nel calcio. Meglio guardare il risultato oppure curare il gioco? I rossoblù domenica hanno affrontato la Letimbro ottenendo ancora una volta zero punti: a Cyrbia e compagni non sono bastate le svariate occasioni create, questo a dimostrazione proprio del fatto che la realtà narrata dai numeri non sempre trova totalmente riscontro con quanto accade in campo.

In panchina contro la formazione allenata da mister Oliva, al posto dello squalificato Francesco Travi, si è seduto il vice Luca Monaco, tecnico il quale al termine del match ha dichiarato: “Per noi è un periodo drammatico nel senso che ogni situazione va a nostro sfavore. È un momento un po’ così, noi ce l’abbiamo messa tutta ma ci sta girando tutto male”.

“A livello psicologico – ha proseguito l’intervistato – la squadra sta bene, cerchiamo sempre di lottare fino alla fine come succede ad ogni partita. Adesso da martedì ci metteremo sotto cercando di recuperare. Non è finita finchè non è finita. Lavoreremo principalmente sulla testa, a livello fisico e tattico ci siamo”.

Infine Monaco ha concluso il proprio intervento riassumendo il quadro dell’inizio di stagione vissuto dalla Priamar: “La nostra filosofia è quella di giocare sempre. Incontriamo spesso squadre che giocano palla lunga e veniamo scavalcati. Sbagliamo una volta e prendiamo gol, non ne sta andando una giusta”.