Ppi h24 ad Albenga, Grande Liguria: “Confusione Mai-Gratarola. Sulla salute dei cittadini non si fa campagna elettorale”

Albenga. “Siamo fortemente preoccupati per quanto sta avvenendo in regione Liguria, e cioè la conferma palese che la maggioranza ormai parla lingue diverse”.

Inizia così l’intervento di Grande Liguria-commissione sanità Savona dopo il “botta e risposta” indiretto tra il consigliere regionale della Lega, Stefano Mai, e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola sulla riapertura h24 del Ppi di Albenga.

“Prima, – hanno proseguito, – l’articolo trionfalistico del capogruppo in regione Stefano Mai della Lega, che annunciava fiato alle trombe ‘il Ppi ad Albenga riapre H24’. Ma a raffreddare gli annunci scomposti, e senza aver nero su bianco (made Salvini), ci ha pensato l’assessore alla sanità, che non avendo nessuna certezza, ha tirato il freno a mano sui facili, puerili entusiasmi”.

“Noi di Grande Liguria speriamo che tale servizio indispensabile per tutto il territorio venga aperto al più presto. Quello che non ci piace è leggere annunci da campagna elettorale. Sulla salute dei cittadini non si scherza né tantomeno si specula”, hanno concluso da Grande Liguria-commissione sanità Savona.