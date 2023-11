Ppi Albenga, apertura h24 possibile nei mesi estivi. L’assessore Gratarola: “Attendiamo ok dal Ministero”

Albenga. La deroga sull’apertura h24 del Ppi dell’ospedale di Albenga tra i temi al centro del Consiglio regionale. Secondo quanto appreso dalla discussione in aula, dopo la richiesta formale avanzata dalla Regione, si attende ancora il documento definitivo da parte del Ministero.

Un possibile ampliamento sul quale, tuttavia, pesano ancora alcune incertezze, a cominciare dal personale medico e sanitario in dotazione alla Asl 2 per rendere operativa una apertura totale del Punto di primo intervento ingauno. Stando a quanto trapelato, ad ora, esiste un via libera ma solo informale, “a voce”, prospettato soprattutto durante i mesi estivi quando l’affluenza ai pronto soccorso nel comprensorio del ponente savonese aumenta in maniera strutturale, consentendo in questo caso un alleggerimento dei carichi di lavoro per l’emergenza-urgenza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’assessore regionale Angelo Gratarola ha comunque precisato che la deroga sul Ppi albenganese, all’esame del Ministero, è di per sé slegato dall’attuazione del piano sanitario, e potrà concretizzarsi in maniera indipendente: “E’ possibile, in forme e modi ancora da verificare”, pur evidenziando ancora la sua estrema utilità per il periodo estivo.

La precisazione si inserisce anche in relazione ad alcune affermazioni espresse dai consiglieri regionali, come il capogruppo della Lega Stefano Mai: “Dire che c’è stato un ok definitivo è una fuga in avanti, al momento non possiamo dare conferme in tal senso” le parole dell’assessore regionale.

Lo stesso capogruppo della Lega in Regione aveva presentato diversi documenti all’Assemblea legislativa della Liguria, e oggi ha ribadito: “L’utilità di avere un Punto di primo intervento aperto giorno e notte sul nostro territorio è evidente, considerando il numero degli accessi che sono stati registrati e che nei momenti di maggior affluenza arrivano a 70 persone al giorno”.

“Un servizio che reputo essenziale per il nostro territorio e uno sgravio di lavoro importante anche per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che risulta spesso sovraffollato” ha concluso Mai.