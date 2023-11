Poesia di Novembre

La chiamata, Guido Catalano

Chiederò agli amici poeti di cantarti

e agli amici gatti di miagolarti e farti le fusa di notte

agli elettrauto di ricaricarti la batteria in caso di bisogno

e ai grilli di farti serenate per addormentarti.

Chiederò al sole di scaldarti

e al vento di carezzarti

chiederò alla terra di sostenerti.

Chiederò agli alberi di ombreggiarti

chiederò ai pittori di dipingèrti.

Chiederò ai tassisti di portarti

e ai vigili del fuoco di salvarti

chiederò alle mamme di cullarti

chiederò a Bob Dylan di raccontarti.

Chiederò alle preoccupazioni di lasciarti

e chiederò ai bimbi di girotondarti

chiederò alla mattina di svegliarti delicatamente

e al Babau di non spaventarti

chiederò ai proiettili di mancarti.

Non so se tutti risponderanno alla mia chiamata

ma sono piuttosto ottimista.

Chiederò alle mie braccia di abbracciarti

e a te di farti abbracciare

chiederò a me stesso di lasciarti andare.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

