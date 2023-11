Pietra Ligure, Carrara: “Nuova viabilità in via Crispi per alleggerire il traffico, restano le code sull’Aurelia”

Pietra Ligure. Il consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure, Mario Carrara, torna a pungere l’amministrazione comunale sulla questione viabilità, con riferimento alle lunghe code sul tratto di Aurelia, che in alcune fasce orarie “generano un vero e proprio tappo alla mobilità cittadina”.

E l’esponente di opposizione consiliare ha messo sul tavolo una serie di fotografie che immortalano i rallentamenti e i lunghi tempi di percorrenza: “Una fotografia rappresenta l’immagine della realtà, fissata in un determinato momento cronologico. Nei processi in tribunale le fotografie sono la prova “principe” oggettiva che ritrae la realtà quel essa è; per questo hanno più valore delle testimonianze orali che possono essere confuse, parziali, o peggio, “distorte” perché “di parte” afferma Carrara, che poi attacca: “Per il sindaco De Vincenzi e la maggioranza le code non ci sono, o meglio non esistono più…”.

“In realtà non è così e il motivo è la scellerata decisione sul senso unico di marcia sul lungomare di Pietra Ligure”, aggiunge il consigliere, che trattato l’argomento in una recente mozione discussa in Consiglio comunale sulla proposta di modifica al senso unico della viabilità in via Francesco Crispi. “Questa mozione mirava ad alleggerire il traffico nel tratto cruciale dietro al centro storico cittadino, evitando che le automobili provenienti dall’entroterra tramite via Crispi fossero costrette ad immettersi in via Borro e infine sull’Aurelia presso la rotonda sotto le scuole elementari”.

“Per ottenere questo risultato proponevano il ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto iniziale della stessa via Francesco Crispi, tra i due ponti dell’Aurelia e della ferrovia, in piazzetta Can. Morelli, oppure la semplice inversione del senso unico in quello stesso tratto esistente da “mare a monte”, nel senso da “monte” verso il “mare”, cosicché le automobili provenienti da nord si sarebbero immesse direttamente sull’Aurelia presso la rotonda del Maremola, dalla fermata bus della Sati, da dove è notorio che le code del traffico abbiano termine”.

“Quella del ripristino del doppio senso almeno in quel breve tratto di via Crispi ci pareva una soluzione semplice ma efficace, considerando che prima che anche lì fosse imposto il senso unico, vigeva da sempre il “doppio senso” di circolazione, senza che mai vi si fossero riscontrati inconvenienti o problemi di sorta anche perché la “ristrettezza” dei passaggi imponeva agli automobilisti prudenza e un’andatura moderata. Dall’altra parte del fiume, nella parallela via don Guaraglia, sovrastata anch’essa dal ponte ferroviario, c’è da sempre il doppio senso di marcia, ma problemi di circolazione non ce ne sono mai stati”.

“Tuttavia, anche questa volta l’atteggiamento intransigente del sindaco e della sua maggioranza, con un voto contrario, motivato con un’ulteriore negazione della realtà: secondo loro, dopo la conclusione dei lavori su via Nazario Sauro, il problema delle code sull’Aurelia non esiste più…” evidenzia ancora Carrara.

“Tra l’altro, al nostro rilievo che il senso unico sul lungomare, oltre che danni alla viabilità per le code sull’Aurelia, stia provocando il declino, la vera e propria decadenza del centro storico, soprattutto sotto il profilo commerciale, perché la gente non lo frequenta più o evita di frequentarlo, ci è stato risposto che commercialmente parlando il centro storico è, invece, vivissimo e pieno di vitalità…. Quindi, che, circa lo “stato” del centro storico le cose vanno benissimo…”.

“Quello che abbiamo sentito ha lasciato “sbigottiti”. Infatti, a dimostrare le effettive condizioni del centro storico pietrese stanno le serrande abbassate ed i negozi già chiusi, che continuano a chiudere e chiuderanno ancora e le vie percorse per lo più da sparute persone, per lo più anziani o residenti nello stesso centro storico” conclude.