Piano sociosanitario, Vaccarezza: “Le dichiarazioni del sindaco Tomatis lasciano esterrefatti, strumentalizzazione”

Albenga. “Leggere le dichiarazioni odierne del Compagno Dottor Riccardo Tomatis, Sindaco (pro tempore) del Comune di Albenga lascia esterrefatti“. Così il consigliere regionale di Cambiamo, Angelo Vaccarezza, replica al sindaco di Albenga in merito al piano socio sanitario.

“Una nota di questi toni, e con questi contenuti avrebbe dovuto essere scritta e mandata dall’ufficio stampa del Partito Democratico – prosegue Vaccarezza -, invece proviene da quello del Comune. Il Sindaco parla di scarsa attenzione al territorio e rispondo ‘da che pulpito’, proprio lui che ha trasmesso in Regione, lo stesso giorno, due lettere con due richieste differenti”.

“Siamo esterrefatti – aggiunge ancora – perché il sindaco svolge la professione medica e sa bene cosa una Regione possa fare in autonomia e su cosa invece debba chiedere deroga. Il “caro” Riccardo ha sempre saputo, che senza demolire l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure non si poteva avere un pronto soccorso in quello di Albenga (peraltro lo ha scritto lui stesso), ma non ha esitato a prendere in giro migliaia di persone illudendo i cittadini che fosse una battaglia possibile”.

“Ma si sa, sulla strumentalizzazione per spaventare i liguri il buon Tomatis e compagnia bella ci hanno sempre giocato. Tomatis il piano lo conosce perfettamente e sa bene che: il P.P.I. ci sarà, sarà aperto 12 ore, stiamo forzando la mano al Ministero (a differenza di quando i suoi compagni di partito (s)governavano la Liguria) per la deroga a 24 ore, il Ponente sarà dotato di un’unica centrale del 118 e la sede con altissima probabilità sarà proprio Albenga, Villanova sarà sede permanente dell’elisoccorso con un elicottero dedicato al volo notturno“.

“Comprendo che le elezioni siano sempre più vicine e il Sindaco debba fare campagna elettorale. Quale migliore strategia se non quella di gettar fumo negli occhi degli albenganesi per nascondere di essere stato un pessimo amministratore?”, ha concluso Vaccarezza.